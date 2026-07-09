V Podlehniku nagradili urejene domove, poslovne objekte, kmetije in žlahtno kapljico (FOTO)

V sklopu občinskega praznika v Podlehniku so pripravili prireditev v organizaciji domačega turističnega društva, na kateri so podelili nagrade za najlepše domove in priznanja vinarjem.

Slovesno se je začela s prihodom praporščaka Turističnega društva Podlehnik, skupaj s podpredsednikom društva Zvonkom Mlakarjem in predsednikom Milanom Vidovičem, zbrane pa je nagovoril tudi župan mag. Sebastian Toplak. Vsi trije so poudarili pomen vinogradništva, tradicije in predanosti lokalnih vinarjev, ki z delom ohranjajo bogato kulturno dediščino kraja. Vina so strokovno ocenjevali Zvonko Mlakar, Milan Vidovič in Boštjan Mlakar ob pomoči zanesljivih sodelavcev. Petčlanska strokovna komisija je ocenila 50 vzorcev, od katerih sta bila dva zaradi manjših kletarskih napak izločena, preostala vina pa so prejela izključno srebrna in zlata priznanja, kar potrjuje izjemno kakovost letošnje letine. Med vini so izbrali tudi županovo vino: laskavi naziv tradicionalno prejme najbolje ocenjeni vzorec, letos je ta naziv pripadel vinarstvu Šeruga.

Zavzeti in urejeni

Občina Podlehnik je tudi zgled urejenosti, kar potrjujejo letošnji dobitniki priznanj za najlepše domove, to so družina Čemas, družina Krulc, Draga in Boris Vaupotič, Branko Štrucl in Silvestra Klemenčič, Daniel Svenšek in Sonja Kunstek ter družina Petrovič. Priznanje za poslovni objekt so prejeli vinogradništvo in turistični objekt Gold Wine Estate, družina Šeruga, za kmetijo, družinsko hišo in urejeno okolico Kmetija Vinko Rodošek in Mihaela Svenšek, priznanje za lepo urejeno počitniško hišo z vinogradom Marjana in Tomo Prša ter Sonja in Zlatko Gramc. V ocenjevalni komisiji so bili Zdenka Golub, Marica Repinc, Peter Brodnjak in Sandi Šprah, ki so poudarili, da je raven urejenosti v občini iz leta v leto višja, kar kaže na izjemno zavzetost domačinov.

Letošnja vinska letina bo odlična!

Dogodek je pospremil bogat kulturni program. Nastopili so ljudski pevci Fantje iz Jurovc, ljudski godec in pevec Mi trije – Dani Polajžer, recitatorki Ana in Zala, zapela je Alja, na ukulele pa je zaigrala Manca. Dvorana je bila polna, obiskovalci pa so z navdušenjem spremljali podelitev priznanj ter z iskrenimi aplavzi počastili trud vseh vinarjev in vinogradnikov ter nastopajočih. Kot radi pravijo, trta najbolje uspeva v vinogradnikovi senci, in prav to predanost in ponos je bilo mogoče občutiti v prijetnem vzdušju celotnega dogodka. Na prireditvi so predstavili tudi ponatis knjige Na mavrični strani Haloz avtorice Zdenke Golub, uredniku knjige in tiskarju Svetozarju Pancetu pa so zbrani iskreno čestitali ob rojstnem dnevu.

Odlično so se odrezali tudi vinogradniki.

Domačini v Podlehniku skrbijo za urejenost občine.

Prireditev je pospremil kulturni program.

Predstavili so ponatis knjige Na mavrični strani Haloz.

Večer se je sklenil ob prijetni zakuski in kozarcu rujne haloške kapljice, ki je še dodatno poudarila povezanost kraja z vinom, tradicijo in ljudmi, ki skrbijo, da se dragocena dediščina ohranja iz roda v rod.