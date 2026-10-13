V Podsredi se je končal že 27. praznik Kozjanskega jabolka: častili jabolka, jih lupili in pekli štrudelj (FOTO)

Praznik kozjanskega jabolka v osrčje Kozjanskega vsako leto privabi veliko obiskovalcev in tudi letos, kljub nekoliko manj prijaznemu vremenu, ni bilo nič drugače. V središču pozornosti je vsako leto jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki je pomemben del naše naravne in kulturne dediščine.

Dogajanje na letošnjem prazniku, že sedemindvajsetem po vrsti, se je začelo z Zdravljico, ki sta jo ubrano zapela projektni mladinski pevski zbor OŠ Planina pri Sevnici in OŠ Lesično ob spremljavi ansambla nekdanjih učencev teh šol pod vodstvom zborovodje Mateja Romiha. Nato sta zbrane nagovorili direktorica javnega zavoda Kozjanski park Valerija Slemenšek in županja Občine Kozje Milenca Kranjc, slavnostni govornik pa je bil domačin Zdravko Počivalšek, sekretar v kabinetu predsednika vlade, ki je ob tej priložnosti podelil tudi letošnji prestižni naziv carjevič leta.

Tudi letos so tekmovali v lupljenju jabolk, najdaljši olup je uspel Olgi Simončič. FOTO: JZ KP

Slednjega je letos prejel najskrbnejši lastnik travniškega sadovnjaka Marijan Kelhar iz Vrhovnice na Bizeljskem. Podelili so tudi certifikate kolektivne blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park, ki so jih prejeli trije novi dobitniki: ekološka Kmetija Klaužar, Čebelarstvo Peček in Bogdan Rahten – Vilinska dolina. Slavnostni del so sklenili z nazdravljanjem z jabolčno penino oziroma ciderjem, ki je nastal pod pridnimi rokami letošnjega carjeviča leta Marijana Kelharja iz Vrhovnice na Bizeljskem. Kot vsako leto so ga ustoličili na kamnitem sadjarskem tronu na dvorišču uprave Kozjanskega parka.

Kelhar, ki z družino gospodari na kmetiji Pri Šprajcu, si je naziv prislužil med 14 ocenjenimi lastniki, ker na okoli osmih hektarjih travinja in travniških sadovnjakov ohranja tradicionalne sadne sorte in hkrati skrbi za nova drevesa. Posebnost domačije so mogočne, približno 300 let stare hruške, ki še vedno rodijo in dajejo zavetje številnim živalim.

Štrudlmojstrici pri delu. FOTO: JZ KP

Sicer pa je vsestranski lokalni umetnik, mojster Franci Černelč, ki je izklesal tudi sadjarski tron, na katerem vsako leto ustoličijo carjeviča, letos iz lipiškega kamna izklesal pitnik v obliki jabolka z imenom Krivopecelj. S tem je jabolko v Podsredi dobilo še eno trajno in prepoznavno podobo, ob kateri se bodo lahko obiskovalci dodobra osvežili.

Sicer pa je bila Podsreda tudi letos polna obiskovalcev, ki so pomagali ustvariti živahen sejemski, kulturni in družabni utrip praznika. Na kar 153 stojnicah se je predstavljajo 178 razstavljavcev, med njimi so bile ekološke kmetije, sadjarji, domači in umetnostni obrtniki, tudi številne organizacije, društva, osnovne šole, vrtci in partnerske institucije. Številni obiskovalci so prišli po jabolka, a ne samo za sproti, temveč za ozimnico, spet drugi so kupovali suhomesne in pekovske izdelke pa marmelade, med, suho sadje, zelenjavo, čaje, razne namaze, testenine, zelišča, jabolčne sokove in kis, da o drugih, tudi sladkih dobrotah, niti ne govorimo.

Živahen utrip na trgu v Podsredi. FOTO: JZ KP

Najdaljši olup

Še kako pestra je bila tudi ponudba drugih izdelkov domače obrti, od lesenih in pletenih do kvačkanih in vezenih izdelkov, ročno izdelanega nakita in še bi lahko naštevali. Veliko pozornosti vsako leto požanje tekmovanje v peki štrudlja, ki so ga morali zaradi slabega vremena letos preseliti pod streho doma kulture. Med enajstimi ekipami sta letos po mnenju komisije, v kateri so bili častni občan Kozjega Dušan Andrej Kocman, Tatjana Kotnik iz Kozjanskega parka, lastnica pekarne Jasmina Resnik in Francka Javeršek iz Društva kmetic Ajda, najboljši štrudelj spekli in se okitili z nazivom štrudlmojstrici dijakinji Tija Težak in Alyna Toš iz Izobraževalnega centra Piramida Maribor. Na drugem mestu sta pristali članici Društva kmetic Ajda, na tretjem pa članici Slovenskega društva za celiakijo.

Konkurenco sta letos pokorili štrudlmojstrici Tija Težak in Alyna Toš. FOTO: JZ KP

Tudi tokrat so organizirali tudi tradicionalno tekmovanje v lupljenju jabolk. Zmagovalka, ki je jabolko olupila tako, da je olup v dolžino v enem kosu meril kar 4,69 metra, je postala Olga Simončič, na drugem mestu je z dobrima dvema metroma krajšim olupom pristal Blaž Bah, na tretjem pa Polona Trstenjak, katere olup je bil dolg 2,26 metra.