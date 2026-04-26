  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEŽKO ŽIVLJENJE RUDARJEV

V podzemlju Pece še vedno odmevajo udarci kladiv: za napredek plačevali z zdravjem in življenji (FOTO)

V rovih, kjer so nekoč garali tudi otroci, danes obiskovalci spoznavajo resnično ceno rudarskega kruha.
Po 15 minutah vožnje s transportnim vlakcem 1 kilometer peš, nato še 300 stopnic FOTO: Jože Miklavc

Inženirki varnosti pri delu pred vstopom v premogovniški vagonček FOTO: Jože Miklavc

Strokovna navodila pred vstopom so pomembna za varnost. FOTO: Jože Miklavc

Nadzornik jame Miran Prošt je predstavil nevarno delo v rudniku Mežica. FOTO: Jože Miklavc

Naprava za globinsko vrtanje FOTO: Jože Miklavc

Strokovni posvet o varnosti pri delu sredi drobovja Pece FOTO: Andrej Špiler

Zaslužni inženir varstva pri delu Venčeslav Kerec je dal idejo za ekskurzijo. FOTO: Jože Miklavc

Šajs kamra ali jamski vece za izhod v sili FOTO: Jože Miklavc

Rudnine so zdaj le še muzejski eksponat. FOTO: Jože Miklavc

Električni akumulatorji iz Mežice so še dandanašnji pojem kakovosti v svetu. FOTO: Jože Miklavc

Jože Miklavc
 26. 4. 2026 | 08:06
3:53
A+A-

Člani društva varnostnih inženirk in inženirjev DVI Velenje z območja Koroške in Šaleške doline so organizirali celodnevno strokovno ekskurzijo v Rudnik mineralov, svinca in cinka v Mežico. Pravzaprav v učilnico nevarnosti in preživetja, ki je v prejšnjih stoletjih do leta 1994 rezala črn, trpek kruh preživetja v zameno za zdravje in več življenj, ki jih občasno vzame vsako jamsko delo.

Eden najstarejših

Izkop rudnin, mineralov, ki so vsebovali dragoceno kovino svinec in cink, potreben za sodoben način življenja: brez tega ni bilo napredka tehnologije in življenja, a je bila cena neznansko visoka. Trdo delo brez nadur, v temi ob karbidovkah in leščerbah, v škodljivem in strupenem prahu, v vlagi in prepihu, ob bolečih udarcih in padcih, domala vse dni v tednu, po 10 do 12 ur ... Zgodba, ki jemlje dih.

Inženirki varnosti pri delu pred vstopom v premogovniški vagonček FOTO: Jože Miklavc
Strokovna navodila pred vstopom so pomembna za varnost. FOTO: Jože Miklavc
Skupino je med številnimi drugimi obiskovalci priljubljene turistične destinacije sprejel izkušeni strokovnjak, nadzornik in vodnik v podzemlju Miran Prošt ter nizal zgodbe. »Globoko pod zemljo, kjer plešejo škrati, se začenja pot prelitega znoja v Mežiški dolini. Če boste le za trenutek zastali sredi temačnih izkopov v sivo belo kamnino, če boste imeli srečo ob prisluhu, se bo nemara prikazal tam v skritem kotu jamski škrat Bergmandelc. Slišali bi lahko zamolkle udarce kladiv, puharjev in krampov izgubljenih duhov knapov, ki so v podzemlju Pece ostali za večno …« se začne nenapisana zgodba mežiškega rudnika, znanega po svetu. S prvimi zapisi iz leta 1665 je eden najstarejših v Evropi. Stoletja je oblikoval življenje v Mežiški dolini, z izkopom 19 milijonov ton rude pa je proizvedel 1,5 milijona ton svinca in pol milijona ton cinka. Po prenehanju delovanja je postal turistični in muzejski rudnik.

Nadzornik jame Miran Prošt je predstavil nevarno delo v rudniku Mežica. FOTO: Jože Miklavc
Garali za preživetje

Naprava za globinsko vrtanje FOTO: Jože Miklavc
Že leta 1988 je bil sprejet državni zakon o postopnem zapiranju, leta 1994 pa izdelan projekt zapiranja Rudnika svinca in cinka Mežica, kar je bilo tudi dokončno dejanje zgodovinsko pomembnega pridobivanja takrat neznansko dragocene svinčeve in cinkove rude. Ko so zaprli rudnik in veliko območje spremenili v muzej Podzemlje Pece, je ostalo obsežno območje neprecenljive tehnično-rudarske dediščine. Prostrane rove, transportne poti, stopnišča, lunkerje in izkopane jame so usposobili za podzemne kolesarske steze in podtalne odcedne meteorne vode iz pogorja v labirint struge z iztokom v Prevaljah za ekstremni podzemeljski kajakaški šport. Da so imeli strokovnjaki za varno delo kaj videti, da so se vsi skupaj čudili ob zgodovinskih podatkih in zgodbah, kako so v nedrjih Pece nekoč, že v davnini garali za preživetje, trpeli ob delovnih naporih ter zaradi nečloveških obremenitev in v prahu umirali s komaj polovično življenjsko dobo.

Zaslužni inženir varstva pri delu Venčeslav Kerec je dal idejo za ekskurzijo. FOTO: Jože Miklavc
Kruto je bilo slišati tudi o izkoriščanju otrok za delo v najmanjših izkopih in o njihovih usodah, ki se skorajda niso mogle ogniti invalidnosti, ter mukotrpnem preostanku kratke življenjske dobe. Zanimivo pa je bilo videti končne izdelke rudnin, svinčene akumulatorje, ki še danes poganjajo delovne stroje, motorna vozila, vlake in plovila. In ni manjkalo spremljajočih zgodb nekdaj zaposlenih, ki so v nedrjih med Peco in Uršljo goro vztrajali in ostajali kleni Korošci na svoji zemlji. Vrnitev na plan po dveurnem trekingu večstotisočkrat preluknjane in izdolbene gore je bila olajšanje, dragocena izkušnja pod vrhom Pece, ki ga varuje kralj Matjaž, pa strokovnjakom motivacija za današnje še boljše delovne razmere.

Rudnine so zdaj le še muzejski eksponat. FOTO: Jože Miklavc
Več iz teme

podzemlje PeceRudnikSlovenijaMežicatežke kovine
ZADNJE NOVICE
09:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
VELIKE TATVINE

Previdno! Vlomilci na pohodu v Ljubljani in Kočevju: žrtev oškodovali za 4500 evrov

Neznani storilec je v Kočevju vlomil v klet in odtujil motorno kolo, medtem ko so policisti v Ljubljani na parkirišču prijeli tri osumljence, ki so vlomili v vozilo.
26. 4. 2026 | 09:32
09:31
Novice  |  Svet
COLE TOMAS ALLEN

Napadalec priznal, da je ciljal na predsednika, Trump padel, en ustreljen (VIDEO)

Osumljenec za streljanje v hotelu, v katerem je v soboto zvečer potekala večerja dopisnikov Bele hiše, naj bi oblastem priznal, da so bili njegove tarče vladni predstavniki, povezani s predsednikom Donaldom Trumpom, poroča ameriški CBS.
26. 4. 2026 | 09:31
09:00
Bulvar  |  Suzy
SREČNA NOVICA

V ekipi Nine Pušlar odmeva jok novorojenčka: Svit je dobil bratca Maja (Suzy)

Jernej Kržič in Katja Sever Kržič sta se razveselila drugega otroka.
26. 4. 2026 | 09:00
08:53
Lifestyle  |  Polet
NE POČNITE TEGA

To je del treninga, ki ga vsi preskočimo in nas največ stane

Ko govorimo o napredku pri vadbi, večina najprej pomisli na treninge, kilometre, intenzivnost in prehrano.
Janez Kušar26. 4. 2026 | 08:53
08:41
Novice  |  Slovenija
ALARMANTNO

Ribe postajajo redkejše, Evropa prideluje manj, Slovenija skoraj na dnu

Slovenija je bila predlani z najmanjšim obsegom akvakulturne proizvodnje v Evropski uniji.
26. 4. 2026 | 08:41
08:40
Bulvar  |  Tuji trači
NAPAD V BELI HIŠI

Trump mislil, da je padel pladenj, prva je odreagirala Melania (VIDEO)

Streljanju je bil priča tudi slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič, ki je bil med pomembnimi povabljenci.
26. 4. 2026 | 08:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki