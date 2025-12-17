Boštjan Petek je v Pomurju najskrbnejši lastnik gozdov

RIBIČ TUDI ZBIRATELJ GOZDOV

Že kot otrok je Boštjan Petek kazal zanimanje za gozdarske stroje in orodje. V prostem času se strastno posveča športnemu ribolovu.

Odraščal je na kmetiji ob očetu in stricu, ki sta bila zaposlena v lokalnem gozdarskem podjetju. FOTO: Oste Bakal

Pred dnevi so se na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) s slavnostno prireditvijo poklonili ljudem, ki tiho, srčno in predano skrbijo za svoje gozdove. Na srečanju so razglasili tudi 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov v Sloveniji 2025. Lastniki so namreč ključni varuhi gozdov – njihovo znanje, odgovornost, spoštovanje narave in predanost trajnostnemu gospodarjenju ohranjajo gozdove zdrave, varne in odporne. Z njihovo skrbjo ohranjamo gozdove še mnogim generacijam. V Pomurju, denimo, je po dveh duhovnikih, katoliškem Janezu Ferenceku (2023) iz Apač ter evangeličanskem Petru Andrejčku (2024) iz ...