V ponedeljek še en leden dan: v torek pa že preobrat?

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo nizka oblačnost. Nekaj več sonca bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo v notranjosti Slovenije posamezne snežne plohe. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem zjutraj šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, ob morju okoli 2 stopinj Celzija.

Obeti

V nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo v večjem delu Slovenije postopno razjasnilo. Ponekod v severnih in severovzhodnih krajih bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem od 2 do 8 stopinj Celzija.

»Po prehodu vremenske fronte bomo znova nekaj dni pod vplivom polarne zračne mase, kar bo ugodno za snežno odejo, saj po nižinah do sredine prihodnjega tedna ne bo večjega posedanja snega. Po razjasnitvi in prehodu nove fronte od vzhoda v nedeljo se v ponedeljek obeta še en leden dan – jutro bo ponovno zelo mrzlo,« piše vremenski portal neurje.si.

V ponedeljek bo zjutraj precej jasno in mrzlo, nato se bo od zahoda pooblačilo. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodnik. V torek bo prevladovalo oblačno vreme, le proti vzhodu bo občasno še nekaj sonca. Na Primorskem bo možna kakšna kaplja dežja. Topleje bo.