JANUARSKO VREME

V ponedeljek še en leden dan: v torek pa že preobrat?

Zmerno do pretežno oblačno bo.
FOTO: Kryssia Campos Getty Images
FOTO: Kryssia Campos Getty Images
STA, S. U.
 10. 1. 2026 | 09:45
1:48
A+A-

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo nizka oblačnost. Nekaj več sonca bo na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo v notranjosti Slovenije posamezne snežne plohe. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem zjutraj šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, ob morju okoli 2 stopinj Celzija.

Obeti

V nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo v večjem delu Slovenije postopno razjasnilo. Ponekod v severnih in severovzhodnih krajih bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem od 2 do 8 stopinj Celzija.

»Po prehodu vremenske fronte bomo znova nekaj dni pod vplivom polarne zračne mase, kar bo ugodno za snežno odejo, saj po nižinah do sredine prihodnjega tedna ne bo večjega posedanja snega. Po razjasnitvi in prehodu nove fronte od vzhoda v nedeljo se v ponedeljek obeta še en leden dan – jutro bo ponovno zelo mrzlo,« piše vremenski portal neurje.si.

V ponedeljek bo zjutraj precej jasno in mrzlo, nato se bo od zahoda pooblačilo. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodnik. V torek bo prevladovalo oblačno vreme, le proti vzhodu bo občasno še nekaj sonca. Na Primorskem bo možna kakšna kaplja dežja. Topleje bo.

vremeArsoSlovenija
11:02
Novice  |  Nedeljske novice
NOVI MEJNIK

Andrej Šifrer bi rad enkrat nekaj skupaj naredil (FOTO)

V Kranju se je zgodilo nekaj, česar v bližnji glasbeni zgodovini Slovenije ne pomnimo: zažgoleli so himno združevanja in spoštovanja.
Alma Glumac10. 1. 2026 | 11:02
10:45
Novice  |  Slovenija
DAROVAL BO SVETO MAŠO

Piranski župnik Zorko Bajc bo kar dvakrat maševal v znameniti Sagrado Familio

Zorka Bajca cenijo zaradi pristnosti, dostopnosti in čuta za ljudi. V Barcelono skupaj z upokojenim škofom in pevskim zborom.
Janez Mužič10. 1. 2026 | 10:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
ŠPORTNA DRUŽINA

Pri Rogličevih tečejo, Lev že brusi pete (Suzy)

Odgovorna očka in mamica bdita nad zavedanjem, da je osnova vsega zdrav duh v zdravem telesu.
10. 1. 2026 | 10:25
09:45
Novice  |  Slovenija
JANUARSKO VREME

V ponedeljek še en leden dan: v torek pa že preobrat?

Zmerno do pretežno oblačno bo.
10. 1. 2026 | 09:45
09:35
Bulvar  |  Zanimivosti
SRHLJIVE NAPOVEDI

Točen datum »konca sveta« je napovedala srhljiva enačba, prišel naj bi bil kmalu.

Novembra 1960 je ugledna revija Science objavila delo treh raziskovalcev z Univerze Illinois – Heinza von Foerstera, Patricie M. More in Lawrencea W. Amiota – ki so opozorili na možen globalni kolaps v petek, 13. novembra 2026.
10. 1. 2026 | 09:35
09:10
Šport  |  Tekme
VELESLALOM

Žan Kranjec: Čas je za zasuk

Iz Švice sporočajo, da je snega zdaj res dovolj. Še malce več kot en mesec do olimpijskega veleslaloma.
Siniša Uroševič10. 1. 2026 | 09:10

Story
Logo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
