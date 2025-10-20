V Portorožu vrh MED9: prišli Macron, von der Lyenen, Golob ... O tem je tekla beseda (FOTO)

Voditelji držav članic EU, zbrani na vrhu MED9, so v prvem delu današnjega srečanja s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen razpravljali o okrepitvi evropske konkurenčnosti, ki je po besedah gostitelja, slovenskega premierja Roberta Goloba, nujna za ohranitev socialne dobrobiti in napredka v prihodnje. Kot enega od ukrepov, na katerem bodo nemudoma začeli delo, je navedel premostitev zaostanka v inovacijah, pri čemer bodo močno vlagali v raziskave in tehnologijo.

Obravnavali so tudi vprašanje energetske infrastrukture, pri čemer jih najbolj skrbijo cene energije. »Prehod na zeleno in vlaganje v obnovljive vire se zdi najbolj vzdržna pot naprej, da bi lahko zagotovili tako neodvisnost in evropsko avtonomijo kot tudi nižje cene,« je dejal Golob in dodal, da so se glede zelenega prehoda zavzeli za fleksibilen pristop, vezan na posamezne sektorje.

Golob izpostavil pomen višjih sredstev

Glede predloga večletnega proračuna EU za obdobje 2028-2034 je Golob izpostavil pomen višjih sredstev, sicer da evropske institucije ne bodo mogle uresničiti strateških ciljev. Danes zbrani voditelji so predlog Evropske komisije, ki ga bodo na Evropskem svetu obravnavali decembra, v veliki meri podprli, je dejal.

Med kosilom so se nato voditelji z jordanskim kraljem Abdulahom II. pogovarjali o razmerah v Gazi in na Zahodnem bregu, pri čemer so priznali stabilizacijsko vlogo Jordanije v regiji. »Jordanija ima našo polno podporo, ne le zdaj, ampak tudi v prihodnje. In skupaj z Jordanijo bi bila tudi EU rada bolj dejavna v regiji,« je dejal Golob.

Vsi so podprli prekinitev ognja v Gazi in se zavzeli za uresničitev mirovnega načrta ZDA. Med konkretnimi ukrepi, s katerimi bi lahko prispevali k miru v regiji, je premier med drugim omenil pripravo resolucije Varnostnega sveta ZN s pozivom k oblikovanju stabilizacijskih sil z jasnim mandatom, ki bi zagotavljale, da se mirovni dogovor v celoti upošteva.

Pozvali so tudi k takojšnji sprostitvi vse humanitarne pomoči v Gazo.

Članice MED9 - Francija, Španija, Grčija, Portugalska, Malta, Ciper, Hrvaška, Italija in Slovenija - so na vrhu v Portorožu sprejele skupno deklaracijo o evropskih zadevah, z Jordanijo pa še skupno izjavo o razvoju dogodkov na Bližnjem vzhodu.