V pošiljki kumaric, ki bi morale na slovenske police, inšpektorji našli paracetamol

Inšpekcija uprave za varno hrano je v pošiljki kumaric iz Indije, ki ni bila sproščena v promet, ugotovila prisotnost paracetamola.

Z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so sporočili, da je njihova inšpekcija v pošiljki kumaric s poreklom iz Indije ugotovila prisotnost paracetamola. Poudarili so, da te kumarice še niso bile v prodaji oziroma jih niso sprostili v promet.

Več informacij o ugotovitvah inšpekcije bo na novinarski konferenci ob 14. uri predstavila vodja sektorja za nadzor hrane Nadja Škrk.