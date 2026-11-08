V požaru na parkirišču ljubljanskega podjetja za prodajo avtomobilov poškodovanih 11 vozil

Po pojasnilih Policijske uprave Ljubljana je bilo v požaru poškodovanih 11 vozil, štiri so pogorela v celoti. Policisti bodo v preiskavi preverili tudi sum, da je bil požar zaneten namerno.

Gasilci Gasilske brigade Ljubljana in Prostovoljnega gasilskega društva Črnuče so pogasili šest osebnih vozil, požar jih je poškodoval še pet. Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so štiri vozila pogorela v celoti. Na kraju so namreč posredovali tudi policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

V dogodku po pojasnilih ljubljanske policijske uprave ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Vzrok za nastanek požara še ni znan, njegovo ugotavljanje je predmet kriminalistično forenzične preiskave, v kateri bodo preverjene vse okoliščine, tudi sum, da je bil požar zaneten namerno.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.