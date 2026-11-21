Na veterinarski fakulteti v Ljubljani so oskrbeli orla, ki so ga v nedeljo našli v občini Prebold. Ker ima na nogi sklenjen obroček, sumijo, da gre za lastniško žival, a to je razkačilo nekatere uporabnike Facebooka, ki so se pod objavo verbalno spopadli o tem, ali takšna žival sploh spada v ujetništvo.

V nedeljo, 15. novembra 2026, so, kot že rečeno, naleteli na orla, ki je potreboval pomoč. Za ptico so poskrbeli na Kliniki za ptice, male sesalce in plazilce Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer so sporočili, da je njeno počutje dobro. Zaradi obročka na orlovi levi nogi na fakulteti sklepajo, da je bil najverjetneje gojen v ujetništvu. Morebitne lastnike ali tiste, ki ptico prepoznajo oziroma vedo, komu bi lahko pripadala, so pozvali, naj se oglasijo na elektronski naslov glavna.pisarna@vf.uni-lj.si.

Naslednji korak za mogočno ujedo je premestitev v Zatočišče za zaščitene vrste prostoživečih živali na Muti. Po premestitvi v petek popoldne bodo vse nadaljnje informacije glede živali na voljo pri zatočišču na telefonski številki +386 (0)31 813 097.

Med sočutjem in ostrimi kritikami

Objava na družbenem omrežju Facebook je pritegnila veliko pozornosti in sprožila živahno razpravo. Medtem ko so nekateri uporabniki ptici zaželeli srečo in opozorili, da je bila ob najdbi v precej slabšem stanju, so drugi ostro nasprotovali označevanju orla kot lastnine. Več komentatorjev je menilo, da je treba obroček odstraniti in ptico izpustiti v naravo, takoj ko bo sposobna leteti. Eden od uporabnikov je tako zapisal: »Vsak pameten bi obroček odrezal in žival vrnil, kamor spada, NA SVOBODO!« Spet drugi so vprašali, kako je lahko zaščitena vrsta zasebna lastnina, ter zapisali: »Skrbniki smo živim bitjem, ne lastniki. A otroku ste tudi lastnik?«

Morebitne lastnike ali tiste, ki ptico prepoznajo oziroma vedo, komu bi lahko pripadala, so pozvali, naj se oglasijo na elektronski naslov glavna.pisarna@vf.uni-lj.si.

Našli pa so se tudi glasovi, ki so opozorili na realnost ujetništva in vzreje. Eden od komentatorjev je poudaril, da obroč še ne pomeni nujno lastništva, saj se ptice obročkajo tudi zaradi evidence, ter dodal, da je vse odvisno od oznak na njem. Drugi pa so opozorili, da ptica, ki je bila vzrejena v ujetništvu oziroma v bližini ljudi, v divjini morda sploh ne bi znala preživeti, saj je zapisal: »če je od kakšnega sokolarja, potem pozabi na življenje v naravi. Navajen je človeka, ker se je izlegel v človeških rokah.«