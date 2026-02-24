  • Delo d.o.o.
VOLITVE 2026

V predvolilnem soočenju prvič tudi prvaka SDS in Svobode, izmenjala sta ostre besede

Na soočenju z Golobom in Janšo tudi o kadrovanjih ter razlikah pri zdravstvenih in davčnih ukrepih.
Prvaki strank so tokrat soočili mnenja o nekaterih ključnih prihodnjih izzivih doma in v svetu, z najbolj burno razpravo pa so postregli v razpravi o urejanju področja zdravstva.FOTO: Pop TV/printscreen
Prvaki strank so tokrat soočili mnenja o nekaterih ključnih prihodnjih izzivih doma in v svetu, z najbolj burno razpravo pa so postregli v razpravi o urejanju področja zdravstva.FOTO: Pop TV/printscreen
STA, S. U.
 24. 2. 2026 | 08:36
 24. 2. 2026 | 08:37
3:58
A+A-

V predvolilnem soočenju na POP TV, kjer sta prvič sodelovala tudi prvaka vodilnih SDS in Svobode, Janez Janša in Robert Golob, so se mnenja kresala zlasti o zdravstvenih in davčnih ukrepih. Pri slednjih Janša vladi očita eksperimentiranje, Golob pa pravi, da imajo ljudje na računih več kot prej. Ostre besede sta si izmenjala tudi glede kadrovanj.

Ob obeh prvakih strank, ki jima za zdaj v volilni tekmi za glasove volivcev kaže najbolje, so v nocojšnjem prvem soočenju na komercialni televiziji sodelovali še predsednik SD Matjaž Han, Luka Mesec - sookordinator Levice, ki na volitvah nastopa s stranko Vesna, Jernej Vrtovec - predsednik NSi, ki bo na volitvah skupno listo ponudila s SLS in Fokusom Marka Lotriča, predsednik stranke Demokrati Anže Logar, predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

O čem je tekla beseda?

Prvaki strank so tokrat soočili mnenja o nekaterih ključnih prihodnjih izzivih doma in v svetu, z najbolj burno razpravo pa so postregli v razpravi o urejanju področja zdravstva. Predstavniki Svobode, SD in Levice, ki so si v tem mandatu kot enega glavnih ciljev zadali ločitev javnega in zasebnega zdravstva, so prepričani, da so začrtali pravo smer, medtem ko jim ostali očitajo razpad zdravstvenega sistema, daljše čakalne vrste, obračunavanje z zdravniki.

Janša je med drugim poudaril, da mora denar v zdravstvu slediti pacientu, ključno je, da posameznik dobi kakovostno storitev takrat, ko jo potrebuje. »Treba je slediti dobrim praksam. V Evropi ima polovica držav dokaj solidno urejen zdravstveni sistem, ne tekmujejo v tem, kdo je dvoživka, kdo je takšen ali pa drugačen izkoriščevalec, ne vodi se svete vojne proti zdravstvenemu osebju,« je poudaril.

Golob je medtem na kritike odgovoril, da je SDS v treh vladah imela možnost stvar enostavno urediti drugače. »Kam je to pripeljalo? Do privatizacije zdravstva,« je prepričan. Zanikal je tudi, da bi bili zdravniki njihovi sovražniki. »Kdaj se oni najbolj veselijo? Ko dobijo končno moderno medicinsko opremo, ker s tem skrajšujejo vrste - več zdravnikov, več sester, boljša oprema, s tem se direktno zmanjšuje vrste tam, kjer je najbolj pomembno,« je premier odbijal kritike.

Precej razhajanj v pogledih med prvakoma vodilnih strank je tudi na področju gospodarstva, kjer je koalicija pod plazom kritik drugih strank o dušenju gospodarstva in nalaganju davčnih bremen, medtem ko sami obljubljajo razbremenitev. To bi prinesla že mini davčna reforma, ki jo je v preteklem mandatu predvidela njihova vlada, povprečno gospodinjstvo v Sloveniji bi ob koncu tega mandata imelo 7500 evrov več, je navedel Janša. "Ne razumejo, da če ustvarimo več, od tega z nižjo davčno stopnjo poberemo določen delež, bomo v proračun vedno dobili več, kot če ustvarimo manj, pa dvigamo davčne stopnje," je ocenil. Golob pa zanika, da bi gospodarstvo dušili, po njegovem mnenju je ravno obratno, to cveti. »Ampak lažje je napovedovati katastrofo, lažje je ljudi strašiti, čeprav imajo na računu bistveno več kot kadarkoli,« pravi premier.

Ostra drug do drugega sta bila prvaka Svobode in SDS tudi pri vprašanju imenovanja kadrov. Golob je dejal, da izkušnje Slovencev kažejo, da so bile najhujše "čistke" vedno v časih Janševe vlade. Janšo pa je zanimalo, ali lahko Golob svoje izjave podkrepi z denimo vsaj 10 imeni ljudi, ki naj bi jih SDS "počistila". Med drugim se je sicer znova obregnil ob njegovo izjavo z začetka mandata o "čiščenju janšistov" in ocenil, da je ravnanje s kadri v tem mandatu "eklatantno protiustavno".

