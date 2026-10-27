V priklopniku brez zraka 99 ilegalcev: Darko Banović trdil, da je bil tujce prisiljen prevažati, a sodišča ni prepričal (FOTO)

TIHOTAPEC

V zapor mora za 6 let in 4 mesece, za tihotapljenje je bil na Hrvaškem že obsojen.

»Prisiljen sem bil prevažati ilegalce, saj sem dolgoval denar, zaradi česar so mi grozili, da mi bodo zažgali hišo in pobili otroke. Nisem pa vedel, da sem peljal toliko ljudi. Govorili so mi, da gre za 15 ilegalcev,« je bil skesan 38-letni Srb Darko Banović iz Užic. Na krško sodnijo se je javil iz novomeškega pripora in oblile so ga solze, ko je govoril o svoji družini. Mama je od korone dalje priklenjena na posteljo, oče je invalid, žena, ki prejema le 500 evrov plače, pa mora skrbeti za vse. Dvojčka sta obiskovala fakulteto, a sta morala študij pustiti, saj ni denarja, en otrok je v prvem ...