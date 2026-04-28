V priznani vodnik Slow Food 2026 je uvrščenih 14 oljkarjev iz Slovenije

Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper je v sodelovanju in ob podpori Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper organiziral predstavitev vodnika po ekstra deviških oljčnih oljih Slow Food 2026. Dogodek je potekal v Centru humanističnih znanosti ZRS Koper. Gibanje Slow Food, ki že od leta 1986 spodbuja spoštovanje proizvajalcev, ohranjanje lokalnega znanja in varstvo biotske raznovrstnosti, je v letošnjo, 26. izdajo vodnika, vključilo tudi po njihovi oceni najboljša ekstra deviška oljčna olja iz Slovenije.

Slovenija je v vodniku zastopana s 14 izjemnimi pridelovalci, ki se postavljajo ob bok najuglednejšim italijanskim proizvajalcem oljčnega olja. Tu ne gre samo za oceno oljčnih olj, ampak tudi za to, ali so pridelana skladno z načeli trajnosti in ali varujejo značilnosti teritorija, biotske pestrosti in tradicije.V imenu gibanja Slow Food sta navzoče nagovorila Francesca Baldereschi, urednica letošnjega vodnika po ekstra deviških oljčnih oljih Slow Food (Guida agli Extravergini 2026), in Stelio Smotlak, koordinator vodnika za Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino.

Deset nagrajenih Izmed ocenjenih 32 oljčnih olj teh pridelovalcev jih je 10 prejelo nagrado grande olio: briška črnica (Bose Oil), istrska belica (Ažman), belica jasa (Jasa Prestige), istrska belica ZOP slovenska Istra (Olja Jenko), carcauec ZOP – slovenska Istra, karbonaca, buga, istrska belica (Jernej Brec), carcauec istrska belica ZOP slovenska Istra (Jernej Brec), Belica (Morgan), istrska belica (Oljarna Babič), belica (Sabadin), piransko zlato – buga (Dario in Robi Glavina).

Francesca Baldereschi je obenem predstavila dejavnosti Slow Food Italia, ki so usmerjene v trajnostno oljkarstvo in varstvo okolja. V tem gibanju namreč zagovarjajo, da lahko razvoj in vrednotenje lokalne oljkarske dediščine temeljita le na dobrih agronomskih praksah, s posebnim poudarkom na biotski raznovrstnosti in tradicionalnih sortah. Stelio Smotlak je spregovoril tudi o izkušnjah, pridobljenih med pripravo vodnika, pri čemer se je posvetil izjemnim značilnostim slovenskih ekstra deviških oljčnih olj.

Izbranci V letošnji vodnik se je uvrstilo 14 pridelovalcev oljčnega olja, in sicer: Egon Podgornik (Skrlin), Bose Oil, Olea d'Istria, Abrami – Gorazd Jereb, Ažman, Jasa Prestige, Olja Jenko, Jernej Brec – Carcauec, Olje Morgan, Oljarna Babič, Sabadin, Santomas, Ekološka kmetija Šturman, Dario in Robi Glavina.

Dogodka, ki je odlična priložnost za promocijo slovenskih oljkarjev in širše gastronomske destinacije, so se med drugimi udeležili podžupanja Mestne občine Koper Mateja Hrvatin Kozlovič, predstojnica Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper dr. Maja Podgornik ter direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Helena Brec Loredan. Predstavitev je s kulturnim programom obogatila harfistka Bilka Peršič.