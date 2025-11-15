  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NASLEDNJE LETO

V proračunu se obeta velika luknja, še povečala jo bo obvezna božičnica

Državni svetnik Mitja Gorenšček pravi, da država svoje porabe ne zna ustrezno zamejiti glede na prihodke.
V trenutnem gospodarskem položaju se je neodgovorno dodatno zadolževati. FOTO: Alfexe/getty Images
V trenutnem gospodarskem položaju se je neodgovorno dodatno zadolževati. FOTO: Alfexe/getty Images
STA, B. K. P.
 15. 11. 2025 | 12:57
 15. 11. 2025 | 12:57
3:15
A+A-

Vlada je pri pripravi predloga sprememb proračuna za leto 2026 zmanjšala pričakovani obseg prihodkov, načrtovano porabo pa zvišala, med drugim za stroške dela in obrambo. Izplačilo zimskega dodatka se bo tako kot letos zagotovilo s prerazporeditvami, je predlog sprememb proračuna za leto 2026 v DZ predstavil finančni minister Klemen Boštjančič.

Po vladnih izračunih bo gospodarstvo za zimski regres odštelo okoli 480 milijonov evrov, javni sektor pa dodatnih 120 milijonov evrov za približno 190.000 zaposlenih v državni upravi. Pravico do regresa bodo imeli tudi funkcionarji.

Proračun za leto 2026 je DZ sprejel že novembra lani, Boštjančič pa je na današnji seji odbora DZ za finance povedal, da naj bi se prihodkov vanj steklo 15,6 milijarde evrov, kar je 2,1 odstotka manj, kot je v njem zapisano zdaj. Zmanjšali se bodo prilivi od davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine in davka na dodano vrednost, je naštel.

Načrtovani odhodki se zvišujejo za približno 500 milijonov evrov oz. za 3,2 odstotka na 17,7 milijarde evrov. To povečanje je pojasnil z rastjo stroškov, predvsem stroškov dela, pa tudi višjim transferjem v pokojninsko in zdravstveno blagajno in povečanjem sredstev za izvajanje gospodarskih javnih služb v linijskem prometu ter za nadomestila Termoelektrarni Šoštanj. Povečujejo se tudi obrambni izdatki.

Primanjkljaj bo tako znašal 2,1 milijarde evrov oz. 2,9 odstotka BDP.

Zimski regres ni vštet

Vlada je predlog sprememb proračuna za leto 2026 poslala v zakonodajni postopek, še preden je DZ sprejel zakonsko podlago za izplačilo zimskega regresa zaposlenim. Ta sredstva za javne uslužbence tako v proračunskih dokumentih niso predvidena, je pa Boštjančič povedal, da se bodo tako kot letos zagotovila s prerazporeditvami porabe znotraj obstoječih proračunskih okvirov.

Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je opozoril na tveganja za vzdržnost javnih financ. »Fiskalna politika se v vedno večji meri odmika od poti, začrtane v srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu, s katerim se je država zavezala k postopni konsolidaciji, ki bi zagotovila vzdržne javne finance,« je dejal. Primanjkljaj se ponovno povečuje, namesto da bi se postopno zmanjševal, je spomnil in opozoril, da tekoča poraba, predvsem zaradi dviga stroškov dela v javnem sektorju, raste občutno hitreje kot gospodarska aktivnost.

Državni svet obravnavanega dokumenta ne podpira. Skrbi vzbuja načrtovani proračunski primanjkljaj, je dejal državni svetnik Mitja Gorenšček in opomnil, da država svoje porabe ne zna ustrezno zamejiti glede na prihodke. »Zato opozarjamo, da se je v trenutnem gospodarskem položaju neodgovorno dodatno zadolževati,« je dejal. Državni svetniki menijo tudi, bi morala vlada pri proračunskem načrtovanju več pozornosti posvetiti postavkam, kjer bi lahko kaj privarčevali.

Več iz teme

proračunvladaKlemen Boštjančičbožičnica
ZADNJE NOVICE
13:20
Novice  |  Svet
OKUŽEN MOŠKI

Ptičja gripa H5N5 preskočila na človeka!

Virus so odkrili pri moškem, ki je bil v začetku meseca hospitaliziran s simptomi, podobnimi gripi.
15. 11. 2025 | 13:20
12:57
Novice  |  Slovenija
NASLEDNJE LETO

V proračunu se obeta velika luknja, še povečala jo bo obvezna božičnica

Državni svetnik Mitja Gorenšček pravi, da država svoje porabe ne zna ustrezno zamejiti glede na prihodke.
15. 11. 2025 | 12:57
12:28
Šport  |  Tekme
SLALOM

Dve slovenski smučarki v finalu, zanju bomo pesti stiskali ob 13. uri

Neja Dvornik je z zaostankom 1,75 sekunde za Mikaelo Shiffrin dosegla šesti najboljši čas.
15. 11. 2025 | 12:28
12:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Z vitamini nad okužbe, kralj med vitamini je C

Za lažje spopadanje z virusi si poleg redne telesne aktivnosti zagotovimo uravnoteženo prehrano.
Aleksander Brudar15. 11. 2025 | 12:10
11:46
Novice  |  Slovenija
NAPAD NA BAVARSKEM DVORU

Napadalec na voznika avtobusa s sledilci delil kratek video, je to 'usodna' vožnja? (VIDEO)

Grega Voga je dokumentiral vožnjo z avtobusom LPP po ljubljanskih ulicah.
15. 11. 2025 | 11:46
11:32
Bulvar  |  Zanimivosti
STRAŠLJIVO

Napovedal datum smrti kralja Karla III., strašljivo blizu je

Logan Smith je pravilno napovedal datum smrti britanske kraljice Elizabete II.
15. 11. 2025 | 11:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki