VESELO DRUŽENJE

V Radencih se je družilo 170 občank in občanov starih nad 75 let (FOTO)

Srečanje in druženje s sovrstniki starejšim osebam veliko pomeni.
Nekaterim je to edino srečanje in druženje z drugimi. FOTO: Dani Mauko

Župan Radencev FOTO: Dani Mauko

Nekaterim je to edino srečanje in druženje z drugimi. FOTO: Dani Mauko
O. B.
 3. 2. 2026 | 07:26
2:19
A+A-

Osebam v tretjem življenjskem obdobju, zlasti tistim, ki so bolj kot ne osamljene na domačem naslovu, veliko pomeni že kakšno srečanje in druženje s sovrstniki, bodisi na občnih zborih različnih društev bodisi na kakšnih drugih tradicionalnih srečanjih. To se je potrdilo tudi, ko je Občina Radenci v Zdravilišče Radenci, v restavracijo hotela Radin, povabila na srečanje občanke in občane, stare nad 75 let. Zbralo se je okrog 170 »mladih«, po duši in srcu! Po pozdravnem nagovoru župana Romana Leljaka, ki je izčrpno orisal izvedene investicije v občini in pohvalil prostovoljce, ki so v veliko pomoč predvsem ostarelim, bolnim občanom, je še posebej izpostavil člane »Prostoferja« v imenu katerih je Zdenka Marinič povedala, da je Prostofer (prostovoljni šofer) vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov.

Župan Radencev FOTO: Dani Mauko

Tudi v radenski občini številni starejši imajo velike težave s prevozi. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih. Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa je to za številne prevelik strošek. Prevoz lahko naročijo vsi tisti starejši, ki ne vozijo sami, nimajo svojcev, imajo nizke mesečne dohodke, so slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer vas bo odpeljal le po nujnih opravkih do javnih ustanov, v zdravstveni dom, bolnico, v lekarno, na banko, pošto, upravno enoto, tudi v trgovino …, je še povedala Zdenka Marinič ter se zahvalila županu Leljaku ter direktorici občinske uprave, koordinatorki Simoni Himelrajh, da sta radensko občino vključila v Zlato mrežo in jo občina tudi financira.

Po uradnem delu vedno priljubljenega srečanja je sledila pogostitev, veselo kramljanje in obujanje spominov ob prijetni glasbi, kjer so se nekateri tudi zavrteli.

Prostofer (prostovoljni šofer) je vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov.

