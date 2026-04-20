Graščina postala tovarna čokolade (FOTO)

Visoke pete, avtomobili, orodje, steklenica penine – vse to in še veliko drugega smo lahko ta konec tedna videli v Radovljici v čokoladni obliki. Na že 13. festivalu čokolade so radovljiški park, staro mestno jedro in Radovljiško graščino preplavili čokoholiki z vseh koncev Slovenije. Sladkali so se s slastnimi mojstrovinami domačih in tujih izdelovalcev čokolade ter se zabavali ob številnih dejavnostih, med izdelovanjem nakita iz čokolade, streljanjem z lokom ali učenjem metanja na koš. Za posebno priložnost se je v festivalsko preobleko odela tudi Radovljiška graščina in za dva dni postala tovarna čokolade. Okrašena v slogu čokolade je bila odlično ozadje za fotografiranje, hkrati pa so lahko mali in veliki obiskovalci v njej ob pomoči Hiše eksperimentov iz Ljubljane iz kakavovih zrn izdelali tablico čokolade.

»Za tovarno čokolade je bilo res veliko zanimanja. Vesela sem, da so ti kakovostni programi, ki jih pripravljamo skupaj s partnerji, dobro sprejeti. Veseli me tudi, da otroci spoznajo ta postopek pridelave čokolade, od kod pride in kakšna je, kakšen je njen okus,« nam je zaupala direktorica Turizma Radovljica Kaja Beton. Še ena uspešna odločitev je bila, pravi, uvedba kartice, s katero je bilo sprva nekaj izzivov, a so jo obiskovalci zelo lepo sprejeli. »Všeč jim je, da si lahko naložijo sredstva in se potem s kartico lažje gibljejo po festivalu,« je pojasnila. Dodana vrednost je prireditveni prostor na trgu brez šotora. »Na ta način smo lahko vključili kuliso starega mestnega jedra in tudi rokodelci tja res lepo sodijo,« je zadovoljna. Po njenih ocenah je bilo v soboto med 10 in 15 tisoč obiskovalcev, s podobno udeležbo v nedeljo torej nekoliko več kot v preteklih letih.

Na stojnici Čokoladnice Cukrček so razveseljevali s čokolado vseh mogočih oblik.

Na dogodku so izbrali najboljše pralineje – slavila sta Čokoladnica Lucifer in Čokoladni atelje Dobnik.

Kraljica in dramatik

Iz kakavovih zrn so nastajale tablice čokolade.

Za zabavni program so poskrbeli Romana Kranjčan, skupine Katalena, Kingston ter The Beatles Tribute Band, akrobati skupine Dunkin Devils ter cirkusanti. Na prizorišču je bilo mogoče videti tudi čokoladno kraljico in čokoladno različico znanega slovenskega dramatika Antona Tomaža Linharta, ki se je rodil prav v Radovljici. Najmlajšim je bil še posebej pri srcu očarljivi srednjeveški lunapark na trgu pred cerkvijo.

Novost letošnjega festivala je bila, kot rečeno, festivalska plačilna kartica, ki je olajšala nakupovanje na stojnicah. Organizatorji so poskrbeli tudi za zeleno noto, saj so obiskovalce vabili, naj jih obiščejo z javnim prevozom. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami so tudi letos pripravili pakete Z vlakom na Festival čokolade. Vstopnina na festival je bila kot vselej za otroke brezplačna, odrasli pa so morali odšteti šest evrov.

Izbrali so tudi najboljše pralineje festivala. Prestižni naslov je osvojila mandarinina hrustljava tonka iz Čokoladnice Lucifer. Slednja se je veselila tudi drugega mesta, na katero se je uvrstil njihov crunchy matcha. Tretje mesto je pripadlo Čokoladnemu ateljeju Dobnik oz. pralineju iz savinjskega hmelja. Čokoladni noriji se je poklonila tudi slovita Hiša Linhart chefa Uroša Štefelina. Ta je kot uvod v festival čokolade skupaj z mladimi kuharji in natakarji iz Srednje gostinske šole Radovljica že en teden prej za sladokusce pripravil premierno večerjo v znamenju čokolade. Festival čokolade v Radovljici, ki velja za največji in najdlje trajajoči festival čokolade v Sloveniji, je prvič zaživel 22. aprila 2012.

Izdelava takšnih čokoladnih umetnin zahteva izjemno znanje in spretnost.

Chef Uroš Štefelin in Marcela Klofutar sta v Hiši Linhart festival pospremila z večerjo, posvečeno čokoladi.