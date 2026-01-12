  • Delo d.o.o.
SLOVESNA PODELITEV

V ravnovesju z naravo: podeljeni novi certifikati znamke Unesco (FOTO)

Škocjanske jame so biosferno območje.
Pr' Nanetovih so podelili osem certifikatov znamke Unesco. FOTOGRAFIJE: Olga Knez

Certifikat je prejel tudi edini slovenski vitez žganja Franc Jelušič.

Prejemniki (z leve) Franc Jelušič, Polona Kovačič in Anton Biščak

Olga Knez
 12. 1. 2026 | 06:49
2:25
Matavun je kraj, ki velja za izhodišče za obisk Škocjanskih jam. V tej vasi je živel, denimo, tudi Josip Jože Cerkvenik, ki je bil eden tistih škocjanskih jamarjev, ki so ob svečah, oljenkah ali karbidkah slabo zavarovani raziskovali, gradili in vodili obiskovalce po jami. Je med najbolj zaslužnimi za sloves Škocjanskih jam in za njihovo izjemno kulturno dediščino, tako čudovito prepleteno z naravnimi čudesi tega območja, ki spada med biosferna območja (gre za mednarodno prepoznana območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo).

V Sloveniji imamo štiri biosferna območja: Julijske Alpe, Kozjansko in Obsotelje, Mura ter že omenjene Škocjanske jame. Doslej je biosferno območje Kras, določeno leta 2004, obsegalo osrednji del nad podzemnim sistemom Škocjanskih jam in vplivno območje porečja ponikalnice Reke. Mednarodni koordinacijski odbor Unescovega programa Človek in biosfera pa je nazadnje potrdil preimenovanje tega območja v biosferno območje Škocjanske jame ter njegovo razširitev, ki obsega štiri občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica in Pivka.

Biosferna območja so mednarodno prepoznana območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo.

Slovesna podelitev

Širitev ne uvaja novih varstvenih režimov, omogoča pa širše spodbujanje trajnostnih dejavnosti, kot so raziskovanje, izobraževanje, do narave prijazno kmetijstvo, obrt in turizem. V Promocijsko-kongresnem centru Pr' Nanetovih v Matavunu so tako konec lanskega leta podelili tudi osem certifikatov znamke Unesco biosferno območje Škocjanskih jam. Certifikati povezujejo ustvarjalce, rokodelce, pridelovalce in izvajalce storitev, ki bogatijo to edinstveno območje in s svojim delom prispevajo k trajnostnemu sožitju človeka in narave.

Podelila jih je direktorica Parka Škocjanske jame Polona Kovačič v družbi naravovarstvene nadzornice Parka in predsednice Nacionalnega odbora Unescovega programa Človek in biosfera Rosane Cerkvenik ter naravovarstvenega nadzornika Parka in predsednika Komisije za upravljanje znamke Boruta Kokalja. Prejeli so jih Jana Jašović Memon, Robert Brožič, Janez Rutar, Samo Kreft, Jernej Bubnič, Franc Jelušič, Anton Biščak in Jasna Halilović Sanković.

Josip Jože CerkvenikUnescoŠkocjanske jameturizemLjubljanacertifikat
ZADNJE NOVICE
07:11
Novice  |  Slovenija
PO TRANSPLANTACIJI RAZMIŠLJA POZITIVNO

V zadnjem hipu so jo rešili, le še brazgotina Romano spominja na bitko za življenje

Romani Skrinjar Alauf so v zadnjem hipu presadili jetra. V zahvalo za novo življenje se sama podaja na Camino.
Tina Horvat12. 1. 2026 | 07:11
07:01
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SVOJE ŽRTVE MENDA SPLOH NI POZNAL

Je dijak v Murski Soboti sledil ukazom iz računalniške igre? Po napadu z nožem v priporu

Tisti dan ga je čakalo ustno ocenjevanje.
Andrej Bedek12. 1. 2026 | 07:01
06:49
Novice  |  Slovenija
SLOVESNA PODELITEV

V ravnovesju z naravo: podeljeni novi certifikati znamke Unesco (FOTO)

Škocjanske jame so biosferno območje.
Olga Knez12. 1. 2026 | 06:49
06:31
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA NA LOKALNI CESTI

Plužil nevarno lokalno cesto in umrl, našli so ga šele sredi noči, več ur po nesreči (FOTO)

Za Marka Kalana je bil usoden zdrs s traktorjem.
Aleksander Brudar12. 1. 2026 | 06:31
06:15
Novice  |  Svet
ZDRAVSTVENE TEŽAVE

Astronavte bodo evakuirali, to je prva takšna evakuacija v 25-letni zgodovini postaje

Zaradi zdravstvenih težav Nasa predčasno končuje misijo.
12. 1. 2026 | 06:15
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
NI POPOLNA

Nadležna navada, s katero Kate Middleton ogroža družino

Za brezhibno eleganco in mirnostjo, ki ju kaže pred kamerami, princesa Walesa skriva skoraj simpatično slabost.
12. 1. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
