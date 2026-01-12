V ravnovesju z naravo: podeljeni novi certifikati znamke Unesco (FOTO)

Matavun je kraj, ki velja za izhodišče za obisk Škocjanskih jam. V tej vasi je živel, denimo, tudi Josip Jože Cerkvenik, ki je bil eden tistih škocjanskih jamarjev, ki so ob svečah, oljenkah ali karbidkah slabo zavarovani raziskovali, gradili in vodili obiskovalce po jami. Je med najbolj zaslužnimi za sloves Škocjanskih jam in za njihovo izjemno kulturno dediščino, tako čudovito prepleteno z naravnimi čudesi tega območja, ki spada med biosferna območja (gre za mednarodno prepoznana območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo).

V Sloveniji imamo štiri biosferna območja: Julijske Alpe, Kozjansko in Obsotelje, Mura ter že omenjene Škocjanske jame. Doslej je biosferno območje Kras, določeno leta 2004, obsegalo osrednji del nad podzemnim sistemom Škocjanskih jam in vplivno območje porečja ponikalnice Reke. Mednarodni koordinacijski odbor Unescovega programa Človek in biosfera pa je nazadnje potrdil preimenovanje tega območja v biosferno območje Škocjanske jame ter njegovo razširitev, ki obsega štiri občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica in Pivka.

Certifikat je prejel tudi edini slovenski vitez žganja Franc Jelušič.

Prejemniki (z leve) Franc Jelušič, Polona Kovačič in Anton Biščak

Biosferna območja so mednarodno prepoznana območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo.

Slovesna podelitev

Širitev ne uvaja novih varstvenih režimov, omogoča pa širše spodbujanje trajnostnih dejavnosti, kot so raziskovanje, izobraževanje, do narave prijazno kmetijstvo, obrt in turizem. V Promocijsko-kongresnem centru Pr' Nanetovih v Matavunu so tako konec lanskega leta podelili tudi osem certifikatov znamke Unesco biosferno območje Škocjanskih jam. Certifikati povezujejo ustvarjalce, rokodelce, pridelovalce in izvajalce storitev, ki bogatijo to edinstveno območje in s svojim delom prispevajo k trajnostnemu sožitju človeka in narave.

Podelila jih je direktorica Parka Škocjanske jame Polona Kovačič v družbi naravovarstvene nadzornice Parka in predsednice Nacionalnega odbora Unescovega programa Človek in biosfera Rosane Cerkvenik ter naravovarstvenega nadzornika Parka in predsednika Komisije za upravljanje znamke Boruta Kokalja. Prejeli so jih Jana Jašović Memon, Robert Brožič, Janez Rutar, Samo Kreft, Jernej Bubnič, Franc Jelušič, Anton Biščak in Jasna Halilović Sanković.