V Ribnici zaigralo 122 harmonikarjev v čast legendi Francu Miheliču

Ob lanski podelitvi nagrade vodji narodnozabavnega ansambla Franca Miheliča za življenjsko delo, ki je bil njen prvi prejemnik, so v Zvezi društev diatonične harmonike Slovenije sklenili, da bodo letos nadaljevali projekt v čast možu, ki je pustil neizbrisen pečat ne le v slovenski narodnozabavni glasbi, temveč tudi v tujini. Njemu v čast so v Ribnici pripravili prvi festival diatonične harmonike, ki bo odslej potekal vsaki dve leti.

Iz petih držav

Tekmovanje je rezultat povezovanja in dobrega sodelovanja med Zvezo diatonične harmonike Slovenije, družino Mihelič, Javnim skladom za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, Območno izpostavo Ribnica in seveda vsemi tekmovalci. »Kot predsednik Zveze diatonične harmonike Slovenije sem dal pobudo za ta projekt in mislim, da je to najmanj, kar lahko storimo, da se gospodu Francu Miheliču zahvalimo za vso glasbo, ki nam jo je dal in nam jo še vedno daje,« je poudaril Gregor Rošer, predsednik zveze.

Mii je prvi čestital Franc Mihelič.

Tekmovanje v deželi suhe robe je potekalo v osmih starostnih kategorijah, od najmlajših do najstarejših. Meh diatonične harmonike je vleklo 122 tekmovalcev, igrali so po dve skladbi po lastni izbiri iz Miheličeve zakladnice. Prijavljeni so bili iz petih držav, poleg Slovenije še iz Avstrije, Italije, Hrvaške in celo Nizozemske.

»Bom čisto iskren – Miheličeva glasba ima izjemno veliko ljubiteljev, zato ni bilo težko pritegniti velikega števila tekmovalcev,« je dejal Rošer. Franc Mihelič – veliki glasbenik, veliki človek in ustanovitelj ansambla, ki deluje že od leta 1970 – ima edinstven občutek za igranje, kakršnega nima nihče drug. Njegov ansambel je eden najbolj prepoznavnih in dolgo delujočih slovenskih narodnozabavnih ansamblov, znan po mehkem, melodičnem zvoku harmonike in pesmih, ki pogosto opevajo naravo, domovino in preprostost življenja na podeželju.

Blestela je tudi Sinja Gračnar iz Šentjurja pri Celju.

Alina Mrka med nastopom

»Rad bi čestital vsem tekmovalkam in tekmovalcem – zelo lepo ste zaigrali. Vem, da so skladbe kar zahtevne in da je zanje potrebne veliko vaje, zato ste se res lepo potrudili. Povedal bom tudi to, da ko sem sam začel igrati, pri štirih letih, je bilo težko priti do inštrumenta, saj je bil zelo drag, pa tudi izdelovalcev harmonik je bilo malo, če sploh kateri. Če je volja, se vse zmore,« je vtise ob pogledu na po srcu mlade harmonikarje in harmonikarice, ki nadaljujejo to, za kar Franc Mihelič živi že vse življenje, strnil glasbeni mag.

Ogromno projektov

Njegov učenec je bil svojčas tudi ribniški župan Samo Pogorelc. »Nisem bil med pridnimi, vendar moram reči, da sem izjemno vesel in ponosen. Vedno sem občudoval gospoda Franca Miheliča. Hvala vam za vse, kar ste naredili za našo okolico in Slovenijo, da je prepoznavna tako doma kot tudi po svetu. Z veseljem vas drugo leto ponovno gostimo v novem kulturnem Urban centru,« je povabil ribniški župan.

Stane Makovec s Krima je zmagal v najstarejši skupini.

Daum Fabian je s starši prispel iz Nizozemske.

»Vesel sem, da smo v enajstih letih, odkar obstaja zveza, naredili ogromno lepih projektov. Vse smo ustvarili z ljubeznijo do harmonike. V največjo čast in veselje pa si štejemo, hkrati pa to razumemo kot potrditev svojega dela, da gospod Franc Mihelič postaja častni član Zveze diatonične harmonike Slovenije. Za to se mu res iskreno zahvaljujem,« je ob izročitvi priznanja povedal Gregor Rošer. Milan Kokalj, dolgoletni član, kitarist in pevec Miheličevega ansambla, je poudaril, da slovenska glasba, ta naša kulturna dediščina, mora ostati živa. »Veste, kaj se zdaj dogaja? Marsikaj se spreminja – in žal tudi slabša. Na tujem terenu, tudi čez Alpe, so dobri harmonikarji, a če jim bomo prepustili svojo glasbo, bodo rekli, da je njihova, ne več naša. To ni prav.«

Franc Mihelič je postal častni član Zveze diatonične harmonike Slovenije. Priznanje mu je izročil Gregor Rošer.

Komisija ob podelitvi priznanja

Na tekmovanju harmonikarjev je izstopala Mia Ovčjak, mlada glasbenica iz Velenja, ki harmoniko igra že sedem let. Kljub močni konkurenci je osvojila najvišjo nagrado, kar jo je, kot pravi, prijetno presenetilo. »Zmage nisem pričakovala, saj je bila konkurenca res močna,« je povedala z nasmehom. Mladi zmagovalki so Miheličeve skladbe posebno pri srcu, saj jih igra z veliko veselja in občutkom. Tokrat je izvajala skladbi Majski ples in Meh za smeh. Bo njena prihodnost povezana z glasbo? »Seveda, najprej bom nadaljevala v srednji glasbeni šoli, potem pa bomo videli, kam me bo pot zanesla,« pravi. Nadarjena harmonikarka, učenka Osnovne šole Antona Aškerca v Velenju, je že dvakratna državna in evropska prvakinja. Glasba jo spremlja od otroštva, dolgo je igrala tudi violino, danes pa ves čas posveča harmoniki.