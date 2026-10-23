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Medvedi znova v Robidnici! Tokrat opazili tudi mladiča, potrebna je posebna previdnost (FOTO)

Krajevna skupnost Novaki je krajane opozorila na njihovo prisotnost.
FOTO: Krajevna skupnost Novaki, Facebook
FOTO: Krajevna skupnost Novaki, Facebook
A. G.
 23. 10. 2026 | 08:00
 23. 10. 2026 | 08:01
4:48
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Medvedi se lahko pojavijo tudi v bližini poti, po katerih se ljudje vsak dan sprehajajo, nabirajo gobe ali odpravljajo na izlete. Ko se opažanja ponavljajo na istem območju, je še toliko pomembnejše, da so prebivalci pravočasno obveščeni in vedo, kako ravnati, če se znajdejo v bližini velike zveri. Še posebej previdni morajo biti, kadar gre za medvedko z mladičem, saj lahko medvedka človeka, ki se približa njenemu mladiču, zazna kot grožnjo.

Tokrat na novo opažanje opozarjajo v Krajevni skupnosti Novaki. Krajane so obvestili, da so bili medvedi včeraj znova opaženi na območju Robidnice, in sicer na isti lokaciji kot pred tem. Obvestilo so objavili na družbenem omrežju, spremlja pa ga fotografija medvedke z mladičem, kako prečka cessto. »Krajane obveščamo, da so bili včeraj ponovno videni medvedi na isti lokaciji kakor zadnjič (Robidnica),« so zapisali. Fotografija opozarja tudi na pomembno okoliščino: če je medvedka z mladičem v bližini, je potrebna dodatna previdnost.

Na območju Robidnice že opazili tri mladiče

Medvedi so na tem območju vzbudili pozornost že v začetku oktobra. V začetku oktobra zjutraj so na trasi med Počivalom in Robidnico, nad apartmaji Bine, opazili tri medvedje mladiče. Takrat so v Krajevni skupnosti Novaki opozorili, da je njihova mati lahko v bližini, in k previdnosti pozvali tudi prebivalce bližnje Leskovice ter obiskovalce okoliških gozdov. Tokratno opažanje je novo opozorilo vsem, ki se gibljejo na tem območju. Pri tem ni potrjeno, da gre za iste medvede ali da so tokrat opazili enako število živali kot v začetku oktobra.

Robidnica ni edino območje, kjer so v zadnjem času poročali o medvedih. Septembra so medveda ponovno opazili tudi na Pohorju, med drugim v bližini Klopnega vrha. O posameznih opažanjih so poročali tudi iz okolice Dramelj in Spodnje Kanomlje v občini Idrija.Takšna opažanja ne pomenijo nujno, da se po Sloveniji premika ista žival. Medvedi se lahko gibljejo na velikih območjih, njihova prisotnost pa je odvisna tudi od razpoložljivosti hrane in razmer v okolju. Zato je pomembno, da ljudje upoštevajo lokalna opozorila in se v naravi vedejo odgovorno.

Kaj storiti, če srečate medveda?

Rjavi medved se človeku praviloma izogne. Nevarnejše so lahko okoliščine, ko ga človek preseneti na kratki razdalji, mu zapre pot za umik ali se znajde v bližini medvedke z mladiči. V takšnih primerih je pomembno, da človek ostane miren in živali ne vznemirja. Če v gozdu srečate medveda, upoštevajte naslednje nasvete:

  • Ostanite mirni. Ne kričite in ne delajte nenadnih gibov.
  • Ne približujte se mu. Medveda ne poskušajte fotografirati od blizu, ga hraniti ali kako drugače vznemirjati.
  • Počasi se umaknite. Vrnite se v smeri, iz katere ste prišli, in živali pustite dovolj prostora, da se umakne.
  • Ne približujte se mladičem. Če opazite mladiča, predvidevajte, da je njegova mati lahko v bližini. Ne poskušajte ga iskati ali se mu približati.
  • Psa imejte na povodcu. Pes lahko medveda vznemiri in ga nato pripelje nazaj proti lastniku.
  • V gozdu opozarjajte nase. Na nepreglednih poteh se občasno oglasite z običajnim glasom, da medveda ne presenetite.
  • Če medveda opazite v daljavi, se mu ne približujte in mu ne zapirajte poti. Če se postavi na zadnje noge, to samo po sebi še ne pomeni, da bo napadel; pogosto želi bolje zaznati okolico. Kljub temu ohranite razdaljo in mu omogočite umik.

Kako preprečiti, da bi medvede privabljali v bližino hiš?

Pomembno je tudi, da v okolici hiš in naselij ne puščamo dostopne hrane, organskih odpadkov ali drugih virov, ki bi lahko privabili divje živali. Odpadke odlagajmo v ustrezne zabojnike, ki jih medvedi ne morejo odpreti, hrane pa ne puščajmo ob gozdnem robu. Če medveda opazite v naselju ali v okoliščinah, v katerih bi lahko ogrožal ljudi, o tem obvestite pristojne službe. Ob neposredni nevarnosti ali poškodbi pokličite številko 112.

Ponovno opažanje medvedov v Robidnici je tako predvsem opozorilo, naj bodo domačini in obiskovalci narave pozorni na okolico. Medveda se ne smemo bati zgolj zato, ker je prisoten v gozdu, vendar je treba spoštovati njegovo naravno vedenje, ohranjati razdaljo in mu omogočiti, da se umakne.

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