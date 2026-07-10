V romskem naselju Brezje-Žabjak so rušili stavbo, to je razlog (FOTO)

Po poročanju portala N1 so popoldne v romskem naselju Brezje-Žabjak v Novem mestu rušili črno gradnjo. Po njihovih informacijah naj bi šlo za še nedokončano novogradnjo brez komunalnih priključkov, ki je bila na občinski zemlji. Rušenje objekta je trajalo približno tri ure. Na novomeški občini so za N1 pojasnili, da je bil odstranjen nelegalni objekt, in sicer na podlagi pravnomočne odločbe gradbenega inšpektorata.

V zvezi z rušenjem je za N1 spregovorila lastnica tega objekta. Kot je povedala, so ji barako porušili, ne da bi jih prej kakorkoli opozorili. »Včeraj so bili tukaj, pa mi nihče ni rekel, da jo bodo porušili. Niso dali nobenega opozorila ali prepovedi gradnje. Če bi nam povedali, bi gradnjo ustavili,« jim je dejala in dodala, da bi se lahko dogovorili, da bi plačali, kar so zgradili. Med drugim je tudi povedala, da je noseča in da živi od približno 350 evrov socialne pomoči na mesec in da po rušenju nima kje živeti.

FOTO: Bralec

Novomeški župan Gregor Macedoni je za omenjeni medij odgovoril na vprašanje, ali lahko družina v takem primeru pričakuje pomoč občine pri iskanju nadomestne nastanitve. Kot je povedal, bo občina morebitno prošnjo družine obravnavala, v kolikor bo vložena. Župan je ob tem tudi omenil, da je občina v preteklosti v tovrstnih primerih že zagotavljala začasne nastanitve v bivalnih kontejnerjih.