To so posnetki iz romskega naselja, kjer rušijo črne gradnje: na terenu policisti, nad območjem kroži helikopter (FOTO)

Bralec nas je obvestil, da danes v romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu danes poteka odstranitev nelegalno zgrajenega objekta oziroma črne gradnje. Akcijo izvajajo pristojne službe, ki ob pomoči mehanizacije odstranjujejo objekt. Ker gre za varnostno zahtevno intervencijo, na kraju dogodka posredujejo tudi številne policijske enote. Policisti skrbijo za varnost izvajalcev del in vzdrževanje javnega reda ter miru, območje pa ves čas iz zraka nadzoruje tudi policijski helikopter.

FOTO: Bralec

Ruperč Vrh je eno izmed romskih naselij na območju Mestne občine Novo mesto, kjer so se v preteklosti že večkrat pojavila vprašanja glede nelegalnih gradenj in urejanja prostora. Državni organi so v zadnjem obdobju napovedali odločne ukrepe za odpravo objektov, ki so bili postavljeni brez ustreznih dovoljenj. Za zdaj ni informacij o morebitnih incidentih med odstranjevanjem objekta. Akcija pristojnih služb še poteka.

Na Policiji pravijo, da je ojačana varnost preventivna

Na Policijski upravi Novo mesto utemeljujejo, da so po presoji vseh okoliščin in oceni upravičenke ocenili, da je dodatna varnostna asistenca upravičena, zaradi česar so na kraj napotili ustrezno število policistov in helikopter, da jo zagotovijo. Pri tem so za izvedbo naloge uporabili ukrep začasne omejitve gibanja na območju naselja Brezje - Žabjek. Razlogi, ki običajno utemeljujejo dodatno asistenco so pričakovano upiranje, dostopnost do kraja, posedovanje orožja ali nevarnih predmetov in podobno.