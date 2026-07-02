  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
9. KRAŠKI TRAKTORSKI ZBOR

V roza majčkah gor na traktor (FOTO)

Tudi 9. Kraški traktorski zbor uspešno spravljen pod streho. Ko kraške vasi na ogled postavijo svoje traktorje.
Žar in šank in obilo dobre volje na vozu FOTOGRAFIJE: Kraški traktorski zbor

Žar in šank in obilo dobre volje na vozu FOTOGRAFIJE: Kraški traktorski zbor

Rožnata barva je menda zakon v letu 2026. Tudi med ljubitelji traktorjev.

Rožnata barva je menda zakon v letu 2026. Tudi med ljubitelji traktorjev.

Po blagoslovu traktorjev je napočil čas za panoramsko vožnjo.

Po blagoslovu traktorjev je napočil čas za panoramsko vožnjo.

Predsednik društva Gabriel Budin Tragin je izjemno ponosen na dogodek, ki jim uspeva že vrsto let.

Predsednik društva Gabriel Budin Tragin je izjemno ponosen na dogodek, ki jim uspeva že vrsto let.

Žar in šank in obilo dobre volje na vozu FOTOGRAFIJE: Kraški traktorski zbor
Rožnata barva je menda zakon v letu 2026. Tudi med ljubitelji traktorjev.
Po blagoslovu traktorjev je napočil čas za panoramsko vožnjo.
Predsednik društva Gabriel Budin Tragin je izjemno ponosen na dogodek, ki jim uspeva že vrsto let.
Drago Perko
 2. 7. 2026 | 10:45
 2. 7. 2026 | 11:33
4:16
A+A-

»Absolutno smo zadovoljni,« se je zadnjič upravičeno smejalo Gabrielu Budinu Traginu, predsedniku Društva Kraški traktorski zbor. Dobro uigrani organizacijski ekipi ter zagnanim mladim lokalnim prostovoljcem je letos priskočilo na pomoč še 10 fantov in deklet iz društva Podeželske mladine Primorska. Vsi skupaj so pod streho spravili še 9. Kraški traktorski zbor, to pa je bil tudi dan, ko so kraške vasi na ogled postavile svoje traktorje ter si dale duška, predvsem pa se družile in se imele fino. Tako kot to zmore podeželje.

Rožnata barva je menda zakon v letu 2026. Tudi med ljubitelji traktorjev.
Rožnata barva je menda zakon v letu 2026. Tudi med ljubitelji traktorjev.
Po blagoslovu traktorjev je napočil čas za panoramsko vožnjo.
Po blagoslovu traktorjev je napočil čas za panoramsko vožnjo.

Tudi letos so imeli resnično bogat program. V Dutovljah, zibelki pršuta in terana, so se zbrali traktorji iz vseh okoliških vasi in širše okolice. Prvi je besedo dobil domači župnik Gašper Lipušček, ki je blagoslov namenil traktorjem, Primorski in vsem udeležencem, kot se za takšne dogodke tudi spodobi.

Podpirajo sovaščane

Po žegnanju je zbrane nagovoril še župan občine Sežana Andrej Sila. Na odru sta se mu pridružila predsednik Krajevne skupnosti Dutovlje Deni Ristovski in kraljica terana Ana Sodnik. Po uradnem odprtju so zahrumeli traktorji, nato pa se je druščina kar 142 traktorjev podala na panoramsko vožnjo. Pot jih je vodila skozi kraje, kot so Krajna vas, Coljava, Gabrovica pri Komnu, Kobjeglava, Hruševica, Štanjel, Kobdilj, Kopriva in Skopo, pa vse tja nazaj do Dutovelj. »V Hruševici, od koder prihaja tudi največja skupina na traktorski zbor, so nas prav lepo pogostili s pijačo in dobrodošlico, bilo je res fenomenalno,« se je spominjal predsednik in pohvalil to vas, ki res veliko da na traktorski zbor.

142 TRAKTORJEV je bilo na panoramski vožnji.

Tako smo spoznali tudi Andrejo Klemše, doma iz Tupelč, ki je spregovorila v imenu najštevilnejše traktorske odprave: moči so namreč združili traktorji iz vasi Hruševica, Tupelče in Kobjeglava, Coljava, Gabrovica pri Komnu. »Naročili smo približno 90 majic, ženske smo izbrale rožnato barvo, po nekaj pregovarjanja so se z barvo strinjali tudi fantje. Letos smo sicer prišli s približno 43 traktorji,« nam je v tistem zaupala Andreja, ki ta zbor podpira od začetka. »Dogodek nam je zelo všeč, lepo je, da podpiramo sovaščane. To je za nas praznik v vasi. Danes vsi hitimo, vsak ima svoje obveznosti in nihče nima časa. Ko pa pride tak dogodek, si vsi vzamemo čas. To je priložnost za sprostitev, druženje in veselje,« je povedala Andreja o smislu in bistvu praznika na Krasu.

Predsednik društva Gabriel Budin Tragin je izjemno ponosen na dogodek, ki jim uspeva že vrsto let.
Predsednik društva Gabriel Budin Tragin je izjemno ponosen na dogodek, ki jim uspeva že vrsto let.

Tudi mlajše zanima

Vsako leto se potrudijo, da to ni le navaden traktorski zbor. »Pripravljati se začnemo približno mesec dni prej, tudi letos smo imeli skupinski voz, na njem pa živo glasbo, šank in žar, kjer smo pekli porchetto, kot po domače rečemo rolanemu prašiču,« nam je še povedala Andreja. Po odzivih sodeč je šla porchetta za med!

Pripravljati se začnemo približno mesec dni prej, tudi letos smo imeli skupinski voz, na njem pa živo glasbo in šank.

Sicer pa tam ni tako lahko kmetovati. Ukvarjajo se predvsem z vinogradništvom, ob tem pa pridelujejo še pšenico, druga žita, krompir in podobno, večinoma za domačo rabo. Največji izziv pri kmetovanju na tem območju je vreme, zlasti vse pogostejša suša in druge vremenske nevšečnosti. »Pravih kmetov je zelo malo. Večina nas ima kmetijo poleg službe. Ko pa pride čas trgatve, smo ponovno vsi povezani. Če ima kdo od sorodnikov ali znancev trte, pridemo pomagat,« je opozorila na solidarnost, ki vlada tam. Veseli jih, da so zraven tudi njihovi mladi. »Vidijo, za kaj gre, in z veseljem jih vključujemo,« je še poudarila Andreja, ki že komaj čaka na naslednji, 10. Kraški traktorski zbor!

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

KrastraktorGabriel Budin Tragin
ZADNJE NOVICE
11:30
Novice  |  Slovenija
VREME PO SLOVENIJI

Veter v sredo lomil drevesa na Obali, v Žalcu odkrivalo strehe (FOTO)

Po divji noči se razmere danes vendarle stabilizirajo.
2. 7. 2026 | 11:30
11:15
Novice  |  Svet
70.000 EVROV JE PREJELA

Vzeli so ji zdravo maternico: bolnišnica je pripravljena izplačati dodatno odškodnino

Zgodilo se je avgusta lani pacientki v bolnišnici v avstrijskem mestu Linz.
2. 7. 2026 | 11:15
11:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPLETNE PREVARE

Celjana opeharili za 12.000, občana iz Radovljice za kar 90.000 evrov

Policija v zadnjem obdobju obravnava različne spletne goljufije.
2. 7. 2026 | 11:10
11:07
Bulvar  |  Domači trači
GROZLJIVA DIAGNOZA

Pretresljiva izpoved slovenskega glasbenika: Kirurg mi je rekel, da imam za pest velik tumor

Zdravniki so mu pred časom postavili grozljivo diagnozo, ob kateri bi marsikdo klonil.
2. 7. 2026 | 11:07
11:03
Bulvar  |  Zanimivosti
PODRLE REKORD

Naključje, da te kap! Hkrati je nosečih kar 17 zaposlenih v porodnišnici (FOTO)

Vodstvo bolnišnice bolniške odsotnosti menda ne skrbijo, saj imajo zaposlenih dovolj.
2. 7. 2026 | 11:03
10:56
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Če vas avto omejuje, vozite napačnega

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki