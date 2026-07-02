V roza majčkah gor na traktor (FOTO)

»Absolutno smo zadovoljni,« se je zadnjič upravičeno smejalo Gabrielu Budinu Traginu, predsedniku Društva Kraški traktorski zbor. Dobro uigrani organizacijski ekipi ter zagnanim mladim lokalnim prostovoljcem je letos priskočilo na pomoč še 10 fantov in deklet iz društva Podeželske mladine Primorska. Vsi skupaj so pod streho spravili še 9. Kraški traktorski zbor, to pa je bil tudi dan, ko so kraške vasi na ogled postavile svoje traktorje ter si dale duška, predvsem pa se družile in se imele fino. Tako kot to zmore podeželje.

Rožnata barva je menda zakon v letu 2026. Tudi med ljubitelji traktorjev.

Po blagoslovu traktorjev je napočil čas za panoramsko vožnjo.

Tudi letos so imeli resnično bogat program. V Dutovljah, zibelki pršuta in terana, so se zbrali traktorji iz vseh okoliških vasi in širše okolice. Prvi je besedo dobil domači župnik Gašper Lipušček, ki je blagoslov namenil traktorjem, Primorski in vsem udeležencem, kot se za takšne dogodke tudi spodobi.

Podpirajo sovaščane

Po žegnanju je zbrane nagovoril še župan občine Sežana Andrej Sila. Na odru sta se mu pridružila predsednik Krajevne skupnosti Dutovlje Deni Ristovski in kraljica terana Ana Sodnik. Po uradnem odprtju so zahrumeli traktorji, nato pa se je druščina kar 142 traktorjev podala na panoramsko vožnjo. Pot jih je vodila skozi kraje, kot so Krajna vas, Coljava, Gabrovica pri Komnu, Kobjeglava, Hruševica, Štanjel, Kobdilj, Kopriva in Skopo, pa vse tja nazaj do Dutovelj. »V Hruševici, od koder prihaja tudi največja skupina na traktorski zbor, so nas prav lepo pogostili s pijačo in dobrodošlico, bilo je res fenomenalno,« se je spominjal predsednik in pohvalil to vas, ki res veliko da na traktorski zbor.

142 TRAKTORJEV je bilo na panoramski vožnji.

Tako smo spoznali tudi Andrejo Klemše, doma iz Tupelč, ki je spregovorila v imenu najštevilnejše traktorske odprave: moči so namreč združili traktorji iz vasi Hruševica, Tupelče in Kobjeglava, Coljava, Gabrovica pri Komnu. »Naročili smo približno 90 majic, ženske smo izbrale rožnato barvo, po nekaj pregovarjanja so se z barvo strinjali tudi fantje. Letos smo sicer prišli s približno 43 traktorji,« nam je v tistem zaupala Andreja, ki ta zbor podpira od začetka. »Dogodek nam je zelo všeč, lepo je, da podpiramo sovaščane. To je za nas praznik v vasi. Danes vsi hitimo, vsak ima svoje obveznosti in nihče nima časa. Ko pa pride tak dogodek, si vsi vzamemo čas. To je priložnost za sprostitev, druženje in veselje,« je povedala Andreja o smislu in bistvu praznika na Krasu.

Predsednik društva Gabriel Budin Tragin je izjemno ponosen na dogodek, ki jim uspeva že vrsto let.

Tudi mlajše zanima

Vsako leto se potrudijo, da to ni le navaden traktorski zbor. »Pripravljati se začnemo približno mesec dni prej, tudi letos smo imeli skupinski voz, na njem pa živo glasbo, šank in žar, kjer smo pekli porchetto, kot po domače rečemo rolanemu prašiču,« nam je še povedala Andreja. Po odzivih sodeč je šla porchetta za med!

Pripravljati se začnemo približno mesec dni prej, tudi letos smo imeli skupinski voz, na njem pa živo glasbo in šank.

Sicer pa tam ni tako lahko kmetovati. Ukvarjajo se predvsem z vinogradništvom, ob tem pa pridelujejo še pšenico, druga žita, krompir in podobno, večinoma za domačo rabo. Največji izziv pri kmetovanju na tem območju je vreme, zlasti vse pogostejša suša in druge vremenske nevšečnosti. »Pravih kmetov je zelo malo. Večina nas ima kmetijo poleg službe. Ko pa pride čas trgatve, smo ponovno vsi povezani. Če ima kdo od sorodnikov ali znancev trte, pridemo pomagat,« je opozorila na solidarnost, ki vlada tam. Veseli jih, da so zraven tudi njihovi mladi. »Vidijo, za kaj gre, in z veseljem jih vključujemo,« je še poudarila Andreja, ki že komaj čaka na naslednji, 10. Kraški traktorski zbor!