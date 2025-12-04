V rudnik je pokukal tudi minister Jože Novak (FOTO)

V Zasavju je znova napočil čas za tradicionalno popotovanje pod zemljo. Na takratnem zimskem Jamatlonu se ljubitelji adrenalina in avantur tradicionalno podajo na pešpot po rudarskih jamah med Trbovljami in Hrastnikom. Na letošnjem, že 21. po vrsti, se je v deželo rudarskega škrata Perkmandeljca odpravilo pogumnih 271 udeležencev. Ti so, razdeljeni v 72 ekip 200 metrov pod zemljo, premagovali knapovske ovire na približno sedemkilometrski poti med trboveljskim Ajnzerjem in hrastniškim vhodom v jamo Barbara. Ekipe so bile tokrat iz 15 držav, in sicer Avstralije, Avstrije, Češke, Francije, Hrvaške, Indije, Italije, Nemčije, Portugalske, Slovaške, Srbije, Španije, Turčije, ZDA in Slovenije.

Nihče se ni ognil Perkmandeljčevemu tepežkanju in nabritemu jeziku.

Pot z enega do drugega konca pa ne gre le naravnost, ampak so poleg hoje ali teka potrebne še druge spretnosti. Poleg tega jim pot pošteno zagreni Perkmandeljc z različnimi ovirami, ki jih morajo pohodniki preplezati, preskočiti, se pod njimi splaziti in podobno. Nastavi jim tudi presenečenja, kot so luže, predori, kamenje … Ker mimo njih ni mogoče, pomaga udeležencem le knapovska vrednota, tovarištvo. Ovire namreč lahko premagajo le ekipno, s pomočjo in spodbujanjem. Da vse poteka varno, skrbijo rudarski reševalci, ki so razporejeni ob celotni trasi, prav tako tudi pod zemljo deluje telefonska povezava. Za uspešen zaključek izziva je potrebne kar nekaj kondicije. Tudi če ne gre za tek, ampak hojo, nekaj kilometrov pod zemljo vseeno ni mačji kašelj. Svoje dodata tudi malce strahu in nenavaden občutek, da si »globoko zakopan« in da je edina svetloba, ki te obdaja, podzemna elektrika. Zimski in letni Jamatlon sta sicer redki priložnosti, ko se Perkmandeljc pokaže na površju in se druži z ljudmi, ki jih doletita tudi njegovo neprizanesljivo tepežkanje in nabriti jezik.

Metali škorenj

Po podzemnem izzivu pohodnike čaka še nadzemni. Pomerijo se v tako imenovanem metu bata škornja čez glavo vzvratno v kuolmkišto. Tokrat je bil najuspešnejši Stane Kovač, druga je bila Andreja Knap, tretja pa Nina Poboljšaj. Merijo tudi povprečni čas premagovanja poti. Tokrat so mu bile najbližje ekipe Dolski copatarji I in II, PGD Čemšenik, Kumlanske šafle in Zvesta rudarja. Podelili so tudi več izvirnih nazivov udeležencem. Najbolj izkušen udeleženec je postal Ivan Pavlič, najbolj izkušena udeleženka Mojca Majerle, najmanj izkušen udeleženec Jan Verbajs, najmanj izkušena udeleženka pa Nelly Ojsteršek. Iz najbolj oddaljenega kraja sta prišla Benjamin North in Fletcher Tait, ki prihajata iz Davenporta na Tasmaniji (Avstralija). Najbolj simpatična udeleženka je postala Špela Venc, udeleženec pa Mario Garcia Lopez. Najizvirnejše ime ekipe je po mnenju organizatorjev izbrala ekipa Špukjen krbid, nagrajeni so bili z nazivom Ohter prtija. Nagrade za izvirna imena so prejele še ekipe Izgoreli pisarniški fikusi, Rok'n'rov in Jamatroniks. Za najbolj srčno ekipo so izbrali ekipo Prahistorik duo, udeleženca, ki sta se našemila v jamska človeka. Pripadel jima je naziv Herc šafla. Najbolj tovariška ekipa so postali Petorčki, članu Denisu Turnšku pa so vsi zapeli ob rojstnem dnevu, ki ga je praznoval na Jamatlonu. Najbolj prestrašena udeleženca pa sta postala Blaž Kos in Živa Bratkovič. Najizvirnejšo podzemno opravo je nosil duo Prahistorik.

271 UDELEŽENCEV se je spustilo pod zemljo.

Letošnji udeleženci so svoje vtise povedali tudi vsak v svojem jeziku. Tako je bilo slišati pohvale v angleščini, portugalščini, francoščini, italijanščini, balkanskih jezikih, nemščini, češčini, slovaščini, turščini in indijskem jeziku. Prireditev so obiskali tudi učenci z OŠ Ivan Skvarča Zagorje in študentje mednarodne izmenjave na strojni fakulteti v Ljubljani. Ti so bili sicer tudi najštevilnejša ekipa, prišlo jih je namreč kar 31. Z zagorske OŠ jih je bilo 25, ki so se posebej za Jamatlon oklicali za Ivančke. Častni pokrovitelj prireditve je bil minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki je pozdravil jamatlonce pred odhodom v jamo, kjer si je ogledal hrastniški del rudnika in jamatlonske proge. Nastopila je rock skupina Cukr, ob koncu uradnega dela pa so minister, Perkmandeljc in Zasavka leta 2024 Alenka Knez podelili priznanja.

Brez dela v jami ni jela zunaj. FOTO: Bojan Šibila

Perkmandeljčeve spletke FOTO: Bojan Šibila

Voda pod zemljo, ko je najmanj treba. FOTO: Bojan Šibila

Prahistorik duo je navdušil. FOTO: Branko Klančar

Ženske tudi pod zemljo podpirajo 4 vogale. FOTO: Hana Cerovšek

Pod zemljo hitrejši in počasnejši, zunaj vsi lačni in žejni. FOTO: Branko Klančar

Ko je skorajda potrebno mojstrsko orodje ... FOTO: Bojan Šibila