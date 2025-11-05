V Ruparjevi stranki naredili ta usodni korak. Glas upokojencev je postal ...

Galerija
Stranka Glas upokojencev je sporočila pomembno odločitev oziroma spremembo. Tako so ime stranke dopolnili in so po novem Glas upokojencev Pavla Ruparja.
Dopolnitev imena je utemeljena z namenom povečanja prepoznavnosti in krepitve identitete stranke v slovenskem političnem prostoru. Pavel Rupar je ustanovitelj in javno najbolj prepoznaven predstavnik gibanja, ki ga stranka zastopa.
Z vključitvijo njegovega imena v naziv želi stranka jasno izraziti kontinuiteto med začetnim gibanjem in sedanjim delovanjem politične organizacije, so navedli.
Pravijo, da s preimenovanjem vstopajo v novo obdobje svojega delovanja – s še bolj jasno vizijo, močnejšo identiteto in trdno zavezo zastopanju interesov upokojencev in starejših državljanov Republike Slovenije.
