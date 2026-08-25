V Rušah je bilo vroče

Ruše so v minulih dneh dokazale, da je lahko poletni oder pod Pohorjem precej več kot le prizorišče koncertov. Zaključni štirje večeri 27. Letnega odra Ruše so ponudili štiri povsem različna doživetja – od gledališkega smeha do glasbene nostalgije, glasnega rocka in Dalmacije.

Prvi je občinstvo osvojil domačin Matjaž Javšnik s komedijo Norišnica. V njej je skozi značilni humor seciral slovenske navade in vsakdan – od novoletnih zaobljub, smučanja in Planice do dopustov, veselic, martinovanja in kolin. Petkov večer je nato prevzela nostalgija. Plavi orkestar je s hiti, ki so zaznamovali več generacij, kamniti amfiteater spremenil v časovni stroj. Sobota pa je prinesla čisti rock. Big Foot Mama, ki letos praznuje 36 let delovanja, je z Gregom Skočirjem na čelu poskrbela za večer brez zavor. Uspešnice Nisem več s tabo, Črn tulipan, Rola se in Led s severa so občinstvo spravile na noge. Za konec pa je pod Pohorjem zadišalo po morju. Nedeljski večer je odprla Klapa za dušo, nato pa je oder prevzela Klapa Sebenico iz Šibenika z Branimirjem Bubico. Letno gledališče Pod goroj je tako v nekaj dneh postalo gledališče, nostalgični klub, rock arena in dalmatinska konoba.