V Šaleški dolini dobili dragoceno darilo

Objekt dvorca Gutenbuchel v Ravnah pri Šoštanju je nazadnje imela v lasti država, daljše obdobje pa ga je uporabljala Psihiatrična bolnišnica Vojnik. Pred 13 leti, leta 2013, ga je izpraznila in s težavo izvedla najnujnejše posege. Tako je dobro ohranjen objekt v notranjosti po večini sameval, dragoceni okoljski park pa je bil pod različnimi vplivi interesov. Pomožne objekte, rastlinjak in dragoceni gozdni sestoj je že zdavnaj načel zob časa, dvorec pa je desetletja zaman čakal na prepotrebno vzdrževanje in namensko rabo.

Na elitni lokaciji

Mateja Kumer, varuhinja dvorca FOTO: Jože Miklavc

Vlada je po dolgotrajnih odlaganjih rešitve vendarle uslišala prošnje Občine Šoštanj in objekt s pogodbo predala v last in upravljanje domačinom. Da je Gutenbuchel ostal vitalen daljše obdobje, gredo zasluge kar nekaj posameznikom in ustanovam, med drugim vodstvu Psihiatrične klinike Vojnik, ki je imela z domačinko iz Šoštanja, arhitektkoposeben dogovor, da je dragoceni, nekdanji dom rodbineohranjala in ga zadnjih 11 let nadzorovala. Vsako leto od 2013. sta skupaj z domačinom, slovitim floristom, predsednikom Florint Europe, ter v aktivnem sodelovanju z domačini, malimi podjetniki in Občino Šoštanj, odpirala dvorec za javnost z iznajdljivostjo, kreativnostjo ter izjemnimi prireditvami in zanimivimi etno-turističnimi projekti, tudi z izjemno odmevnimi adventnimi in velikonočnimi razstavami. Kumrova je ob odločilni podpori občine dokazovala, kako koristen bi bil lahko objekt na tako elitni lokaciji, sredi zelene narave na gozdni terasi z izjemno dendrološko posaditvijo in arhitekturo iz obdobja prvih lastnikov, za turistične, kulturne in druge namene.

1575. PRVIČ omenijo dvorec.

V mandatu župana Borisa Goličnika je ekipa sodelavcev vložila precej naporov, da bi prepričala državne lastnike, da vendarle predajo objekt v upravljanje ambicioznim domačinom. Občina je ob idejah in strokovnem gradivu, pridobljenem v tesnem sodelovanju s Kumrovo, pripravila podlago za brezplačni prenos in opredelila razvojne namene za celoten kompleks. Kot izhaja iz gradiva, bo v prvih letih potrebna temeljita obnova, načrtujejo pa predvsem kulturno-umetniške, izobraževalne in turistične dejavnosti. Občina s tem pridobiva objekt, ki bo po prenovi pomemben prostor ohranjanja dediščine družine Woschnagg, ki je bila od 18. stoletja ključna za nastanek in razvoj mesta Šoštanj, prav tako pa bo to kraj, v katerem bo trajno zapisana zgodovina nekoč najpomembnejšega kraja v Šaleški dolini.

Nove priložnosti

Da je vlada kot lastnica dvorca prisluhnila domačinom, je odločilno vplivalo strokovno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Celje. Dvorec Gutenbuchel je po njihovem impozantna stavba na obrobju Šoštanja, v literaturi prvič omenjena leta 1575. Skozi stoletja je dvorec doživel več prenov, zadnjo večjo leta 1925, za družino Woschnagg. Po nacionalizaciji posestva po 2. svetovni vojni je bil v dvorcu od leta 1963 do 2013 sedež dislocirane enote Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ki je bila do zdaj tudi upraviteljica objekta. Vlada je dvorec skupaj s parkom 10. maja 2022 razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. Iz obdobja zadnje prenove se je ohranil večji del kakovostnega interierja, vključno z originalnimi tlaki, stopnišči, notranjim pohištvom, svetili, lončenimi pečmi, lesenimi opaži in štukaturami. Vhod krasita kipa domačega kiparja Ivana Napotnika, ki upodabljata poljedelstvo in vinogradništvo. Da se Gutnpihlu, kot mu pravijo, obetajo spet boljši časi, je bil mnenja tudi bližnji domačin, minister te vlade Bojan Kumer, ki je nadvse zadovoljen z zdajšnjo odločitvijo: »Osebno sem kot bližnji domačin ponosen, da bodo tu nastajale nove priložnosti za večstransko uporabo. Vsem zaslužnim za to ob današnjem prevzemu iskreno čestitam!« Zadovoljen je bil tudi župan Goličnik, ki je v imenu kraja in občine podpisal pogodbo in prevzel ključ dvorca ob obljubi, da bodo v Šoštanju storili vse, da bo konec propadanja kulturno-stavbne dediščine.

Dvorec bo po prenovi pomemben prostor ohranjanja dediščine družine Woschnagg.

Goličnik in minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek sta v Vili Mayer tudi podpisala pogodbo o brezplačnem prenosu dvorca Gutenbuchel na Občino Šoštanj. Po tem dejanju so si gostje ogledali še bližnje posestvo z dvorcem in izvedli simbolično predajo ključa novim lastnikom. Pridobitev je zasluga predvsem dolgoletnih prizadevanj in sodelovanja posameznikov in skupin v zadnjih letih: župana Goličnika in sodelavcev občinske uprave na Občini Šoštanj, ministra za okolje, podnebje in energijo mag. Bojana Kumra, Razvojne agencije SAŠA, Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Celje ter medresorskega sodelovanja ministrstev za kohezijo in regionalni razvoj, za zdravje in finance.

Nekdanji portal na posestvo Gutenbuchel je bil obnovljen že pred letom dni. FOTO: Jože Miklavc

Restavratorja čaka draga obnova. FOTO: Jože Miklavc

Župan Šoštanja Boris Goličnik je ob direktorju Psihiatrične bolnišnice Vojnik in ministru za kohezijo in regionalni razvoj prevzel ključe, ovenčane z magnolijo. FOTO: Jože Miklavc

Nad portalom dvorca Napotnikovi podobi poljedelke in vinogradnika FOTO: Jože Miklavc