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Kaj se dogaja? V samo 24 urah kar 191 prometnih nesreč, številka močno izstopa iz letnega povprečja

Slovenske ceste so bile v zadnjih 24 urah ponovno prizorišče številnih prometnih nesreč. Podatek, ki ga je danes objavila policija, še posebej izstopa: v samo enem dnevu so policisti obravnavali kar 191 prometnih nesreč.
Slika je simbolična. FOTO: Depositphotos
Slika je simbolična. FOTO: Depositphotos
G. P.
 5. 9. 2026 | 19:43
 5. 9. 2026 | 19:52
3:17
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Številka postane še bolj zgovorna, če jo primerjamo s celotnim letom. Po podatkih policije se je v Sloveniji v letu 2025 zgodilo 20.824 prometnih nesreč, kar je bilo 2,9 odstotka več kot leto prej. Če to število razporedimo čez vseh 365 dni, dobimo povprečje približno 57 prometnih nesreč na dan.

V zadnjih 24 urah jih je bilo torej več kot trikrat toliko, kot znaša lanskoletno dnevno povprečje. Čeprav dnevnih številk seveda ni mogoče neposredno primerjati z letnim povprečjem, saj na promet pomembno vplivajo vremenske razmere, gostota prometa, sezona in drugi dejavniki, je razlika dovolj velika, da podatek nedvomno izstopa.

Večina nesreč na srečo brez poškodovanih

Policija je v statističnem pregledu dogodkov v zadnjih 24 urah navedla, da je bilo na interventno številko 113 zabeleženih 2630 klicev, policisti pa so obravnavali skupno 825 interventnih dogodkov. Med njimi je bilo poleg 191 prometnih nesreč tudi 72 kršitev javnega reda in miru ter 86 kaznivih dejanj.

Pri prometnih nesrečah je bila sicer večina posledic materialne narave. Od skupno 191 nesreč jih je bilo 162 takšnih, v katerih je nastala le premoženjska škoda. Vendar pa vse niso minile brez poškodb. V 27 prometnih nesrečah so bili udeleženci lažje poškodovani, v dveh primerih pa so bile poškodbe hujše. Policisti so morali zaradi hujših prometnih prekrškov 11 voznikom zaseči vozilo, tri voznike pa so zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali.

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Policija že dolgo opozarja na ene in iste vzroke

Podatki o zadnjih 24 urah prihajajo v času, ko policija znova opozarja na glavne dejavnike, ki pomembno vplivajo na slovensko prometno varnost. Med najpogostejšimi in najnevarnejšimi so hitrost, alkohol ter neprilagojena vožnja, pri čemer policija posebej izpostavlja tudi motoriste. Prehitra oziroma neprilagojena hitrost je problematična predvsem zato, ker vozniku zmanjša čas za reakcijo, hkrati pa poveča posledice morebitnega trčenja. Pri višji hitrosti je tudi težje pravilno oceniti razmere na cesti in pravočasno prilagoditi vožnjo.

Pomemben dejavnik ostaja tudi alkohol. Policija opozarja, da je več kot petina voznikov, ki povzročijo smrtno prometno nesrečo, pod vplivom alkohola. Alkohol vpliva na sposobnost zaznavanja, presoje in odločanja, podaljšuje reakcijski čas ter povečuje možnost napačnih odločitev za volanom. Med pogostimi vzroki prometnih nesreč pri alkoholiziranih voznikih sta tudi nepravilna stran oziroma smer vožnje in neprilagojena hitrost.

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