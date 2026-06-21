V samostanu na Mali Loki pri Domžalah bodo postelje za starejše občane (FOTO)

V samostanu na Mali Loki pri Domžalah so predstavili nedavni nakup kompleksa za lokalno skupnost ter načrte za njegovo uporabo in razvoj. Gre za pomembno pridobitev, ki odpira nove možnosti za širitev institucionalnega varstva in dolgotrajne oskrbe ter zagotavljanje kakovostnih rešitev za starejše.

Švicarske korenine

Sogovornice so predstavile zgodovino delovanja samostana, njegovo dozdajšnjo vlogo v lokalnem okolju ter vizijo razvoja kompleksa. Poseben poudarek je bil namenjen zgodovini samostana in iskanju vsebin, ki se bodo odzivale na potrebe skupnosti ter hkrati spoštovale identiteto in poslanstvo prostora, ki že desetletja predstavlja pomemben del domžalske zgodovine. Marca je domžalski občinski svet potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nakup nepremičnin na Mali Loki, ki je pomemben korak k uresničitvi projekta vzpostavitve institucionalnega varstva starejših na tem območju. Maja sta županja mag. Renata Kosec in zastopnica samostana s. Mirjam - Marija Ferčak podpisali pogodbo o nakupu Samostana sester sv. Križa na Mali Loki. Občina je tako postala lastnica 8562 m² zemljišč za kupnino v višini milijon evrov.

Predstavitev nakupa samostana na Mali Loki FOTO: Karin Božič Zupančič

V njem bodo uredili del domžalskega doma upokojencev. FOTO: Karin Božič Zupančič

1856. leta nastane Družba usmiljenih sester sv. Križa.

Zgodovino samostana je predstavila provincialna svetovalka Province srednja Evropa s. Verena Maria Oberhauser. Družba usmiljenih sester sv. Križa, ki deluje v samostanu na Mali Loki, ima korenine v letu 1856, ko sta ga v Ingenbohlu v Švici ustanovila p. Teodozij Florentini, OFM Cap (1808–1865), in mati M. Terezija Scherer (1825–1888). Družba je delovanje posvečala najranljivejšim skupinam; med njenimi temeljnimi nalogami so blaženje socialnih stisk, skrb za revne, invalide, bolne in starejše ter vzgoja in izobraževanje mladih, zlasti iz socialno šibkejših okolij. Prav zaradi bogate dediščine služenja in skrbi za sočloveka je samostan na Mali Loki pomemben del zgodovinske in družbene identitete lokalnega okolja.

Za osebe z demenco

Kompleks ima poseben značaj, spokojnost, čudovito okolje in karizmo, pravita zadnji dve stanovalki samostana, s. Mirjam - Marija Ferčak in s. Terezija Žerdin – karizmo, ki ne ostaja med zidovi, temveč živi med ljudmi. S. Mirjam - Marija Ferčak je predstavila še nekatere pomembne zgodovinske mejnike, poslanstvo samostana in njegovo vpetost v življenje lokalnega okolja skozi desetletja delovanja. Na novinarski konferenci je bila prisotna tudi direktorica Zavoda sv. Terezije Videm - Dobrepolje Sabina H. Lenarčič.

Občina Domžale je odkupila celoten samostanski kompleks. FOTO: Karin Božič Zupančič

Sestre sv. Križa so predstavile zgodovino delovanja samostana. FOTO: Karin Božič Zupančič

Ima poseben značaj, spokojnost, čudovito okolje in karizmo.

Občina Domžale je odkupila celoten kompleks in namerava del nepremičnin prenesti na državo za namen vzpostavitve institucionalnega varstva za osebe z demenco. Drugi del namerava nameniti dodatnim bivalnim kapacitetam za starejše občane. Županja je poudarila, da gre za enega najboljših nakupov v občini: »Predvsem se lepo zahvaljujem vodstvu ter sestram sv. Križa, da smo uredili vso potrebno dokumentacijo, in za konstruktivne pogovore z državo. S tem projektom bomo storili velik korak naprej na področju skrbi za starejše.«

Mala Loka je od središča Domžal oddaljena le pet kilometrov. FOTO: Primož Hieng

Direktorica Doma upokojencev Domžale mag. Nataša Zalokar je predstavila vsebinski del projekta. Stavba doma upokojencev bo prihodnje leto dopolnila 50 let in bo potrebovala prenovo za izvajanje sodobnih oblik oskrbe. Trenutno oskrbujejo 162 stanovalcev. Prostori na Mali Loki bi omogočili pridobitev ustreznih zmogljivosti za izvajanje sodobnih oblik dela pri skrbi za osebe z demenco. Načrtovana ureditev je pomembna naložba v prihodnost skupnosti in bo pripomogla k izboljšanju kakovosti bivanja starejših občanov.