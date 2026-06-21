  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V SAMOSTANU NA MALI LOKI PRI DOMŽALAH

V samostanu na Mali Loki pri Domžalah bodo postelje za starejše občane (FOTO)

Zaradi bogate dediščine skrbi za sočloveka je pomemben del lokalnega okolja. Kompleks odpira nove možnosti institucionalnega varstva in dolgotrajne oskrbe.
Notranji prostori FOTO: Karin Božič Zupančič

Notranji prostori FOTO: Karin Božič Zupančič

Predstavitev nakupa samostana na Mali Loki FOTO: Karin Božič Zupančič

Predstavitev nakupa samostana na Mali Loki FOTO: Karin Božič Zupančič

V njem bodo uredili del domžalskega doma upokojencev. FOTO: Karin Božič Zupančič

V njem bodo uredili del domžalskega doma upokojencev. FOTO: Karin Božič Zupančič

Občina Domžale je odkupila celoten samostanski kompleks. FOTO: Karin Božič Zupančič

Občina Domžale je odkupila celoten samostanski kompleks. FOTO: Karin Božič Zupančič

Sestre sv. Križa so predstavile zgodovino delovanja samostana. FOTO: Karin Božič Zupančič

Sestre sv. Križa so predstavile zgodovino delovanja samostana. FOTO: Karin Božič Zupančič

Mala Loka je od središča Domžal oddaljena le pet kilometrov. FOTO: Primož Hieng

Mala Loka je od središča Domžal oddaljena le pet kilometrov. FOTO: Primož Hieng

Notranji prostori FOTO: Karin Božič Zupančič
Predstavitev nakupa samostana na Mali Loki FOTO: Karin Božič Zupančič
V njem bodo uredili del domžalskega doma upokojencev. FOTO: Karin Božič Zupančič
Občina Domžale je odkupila celoten samostanski kompleks. FOTO: Karin Božič Zupančič
Sestre sv. Križa so predstavile zgodovino delovanja samostana. FOTO: Karin Božič Zupančič
Mala Loka je od središča Domžal oddaljena le pet kilometrov. FOTO: Primož Hieng
Primož Hieng
 21. 6. 2026 | 09:09
4:06
A+A-

V samostanu na Mali Loki pri Domžalah so predstavili nedavni nakup kompleksa za lokalno skupnost ter načrte za njegovo uporabo in razvoj. Gre za pomembno pridobitev, ki odpira nove možnosti za širitev institucionalnega varstva in dolgotrajne oskrbe ter zagotavljanje kakovostnih rešitev za starejše.

Švicarske korenine

Sogovornice so predstavile zgodovino delovanja samostana, njegovo dozdajšnjo vlogo v lokalnem okolju ter vizijo razvoja kompleksa. Poseben poudarek je bil namenjen zgodovini samostana in iskanju vsebin, ki se bodo odzivale na potrebe skupnosti ter hkrati spoštovale identiteto in poslanstvo prostora, ki že desetletja predstavlja pomemben del domžalske zgodovine. Marca je domžalski občinski svet potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za nakup nepremičnin na Mali Loki, ki je pomemben korak k uresničitvi projekta vzpostavitve institucionalnega varstva starejših na tem območju. Maja sta županja mag. Renata Kosec in zastopnica samostana s. Mirjam - Marija Ferčak podpisali pogodbo o nakupu Samostana sester sv. Križa na Mali Loki. Občina je tako postala lastnica 8562 m² zemljišč za kupnino v višini milijon evrov.

Predstavitev nakupa samostana na Mali Loki FOTO: Karin Božič Zupančič
Predstavitev nakupa samostana na Mali Loki FOTO: Karin Božič Zupančič
V njem bodo uredili del domžalskega doma upokojencev. FOTO: Karin Božič Zupančič
V njem bodo uredili del domžalskega doma upokojencev. FOTO: Karin Božič Zupančič

1856. leta nastane Družba usmiljenih sester sv. Križa.

Zgodovino samostana je predstavila provincialna svetovalka Province srednja Evropa s. Verena Maria Oberhauser. Družba usmiljenih sester sv. Križa, ki deluje v samostanu na Mali Loki, ima korenine v letu 1856, ko sta ga v Ingenbohlu v Švici ustanovila p. Teodozij Florentini, OFM Cap (1808–1865), in mati M. Terezija Scherer (1825–1888). Družba je delovanje posvečala najranljivejšim skupinam; med njenimi temeljnimi nalogami so blaženje socialnih stisk, skrb za revne, invalide, bolne in starejše ter vzgoja in izobraževanje mladih, zlasti iz socialno šibkejših okolij. Prav zaradi bogate dediščine služenja in skrbi za sočloveka je samostan na Mali Loki pomemben del zgodovinske in družbene identitete lokalnega okolja.

Za osebe z demenco

Kompleks ima poseben značaj, spokojnost, čudovito okolje in karizmo, pravita zadnji dve stanovalki samostana, s. Mirjam - Marija Ferčak in s. Terezija Žerdin – karizmo, ki ne ostaja med zidovi, temveč živi med ljudmi. S. Mirjam - Marija Ferčak je predstavila še nekatere pomembne zgodovinske mejnike, poslanstvo samostana in njegovo vpetost v življenje lokalnega okolja skozi desetletja delovanja. Na novinarski konferenci je bila prisotna tudi direktorica Zavoda sv. Terezije Videm - Dobrepolje Sabina H. Lenarčič.

Občina Domžale je odkupila celoten samostanski kompleks. FOTO: Karin Božič Zupančič
Občina Domžale je odkupila celoten samostanski kompleks. FOTO: Karin Božič Zupančič
Sestre sv. Križa so predstavile zgodovino delovanja samostana. FOTO: Karin Božič Zupančič
Sestre sv. Križa so predstavile zgodovino delovanja samostana. FOTO: Karin Božič Zupančič

Ima poseben značaj, spokojnost, čudovito okolje in karizmo.

Občina Domžale je odkupila celoten kompleks in namerava del nepremičnin prenesti na državo za namen vzpostavitve institucionalnega varstva za osebe z demenco. Drugi del namerava nameniti dodatnim bivalnim kapacitetam za starejše občane. Županja je poudarila, da gre za enega najboljših nakupov v občini: »Predvsem se lepo zahvaljujem vodstvu ter sestram sv. Križa, da smo uredili vso potrebno dokumentacijo, in za konstruktivne pogovore z državo. S tem projektom bomo storili velik korak naprej na področju skrbi za starejše.«

Mala Loka je od središča Domžal oddaljena le pet kilometrov. FOTO: Primož Hieng
Mala Loka je od središča Domžal oddaljena le pet kilometrov. FOTO: Primož Hieng

Direktorica Doma upokojencev Domžale mag. Nataša Zalokar je predstavila vsebinski del projekta. Stavba doma upokojencev bo prihodnje leto dopolnila 50 let in bo potrebovala prenovo za izvajanje sodobnih oblik oskrbe. Trenutno oskrbujejo 162 stanovalcev. Prostori na Mali Loki bi omogočili pridobitev ustreznih zmogljivosti za izvajanje sodobnih oblik dela pri skrbi za osebe z demenco. Načrtovana ureditev je pomembna naložba v prihodnost skupnosti in bo pripomogla k izboljšanju kakovosti bivanja starejših občanov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

samostan na Mali Loki pri DomžalahDomžaleprenovaobnovanaložbedomovi za starejše
ZADNJE NOVICE
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
ROCK OTOČEC

6000 rockerjev pelo z Lojzetom Slakom

Letos mineva 50 let od začetka festivala, ki je Dolenjsko postavil na rock zemljevid sveta. Franci Kek je spomine zbral v knjigi, ki bo izšla to poletje.
Drago Perko21. 6. 2026 | 11:00
10:41
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POTREBA PREVELIKA

Noro! Kdo je Slovenec (53), ki se je samozadovoljeval na balkonu v Zadru? Policija imela kaj videti ...

Po zaslišanju je bil spoznan za krivega, izrečena mu je bila denarna kazen v višini 866 evrov.
21. 6. 2026 | 10:41
10:27
Bulvar  |  Domači trači
TEŽKA PREIZKUŠNJA

Dejan Zavec o otroštvu, ki ga je zaznamovalo: v rejništvo je odšel v tretjem razredu (VIDEO)

Nasilje in alkoholizem v družini sta bila med drugim razloga, da je v rejništvo odšel tudi Dejan Zavec, boksarski prvak, ki je v podkastu spregovoril o tej izkušnji.
21. 6. 2026 | 10:27
10:08
Novice  |  Slovenija
PRVI PREDSEDNIK REPUBLIKE

Kučan napadel Janšo! »Kaj se je zgodilo s 'črno kocko', kdo je imel za to interese, to so vprašanja, ki bodo zahtevala odgovor«

35 let po osamosvojitvi pravi, da smo kot povezana skupnost tedaj odbili pritiske tudi mednarodne skupnosti. Te odpornosti danes ne vidi, saj je »razdeljena Slovenija lahek plen« za tuje interese.
21. 6. 2026 | 10:08
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
NA OBISKU

Korošica Danaja Grebenc ugnala svetovno konkurenco

Študira psihologijo, harmonika pa je njen način življenja. Za njen uspeh je zaslužen tudi mentor Klemen Rošer, ki je, pravi, vanjo verjel tudi v trenutkih, ko ni bila najbolj prepričana o sebi. Ko potrebuje odklop, bere in eksperimentira v kuhinji.
Mojca Marot21. 6. 2026 | 10:00
09:45
Bulvar  |  Suzy
NAVDUŠILA GA JE

Andrej Hofer in Sarah Brightman: Kot da se poznava že vrsto let (Suzy)

Sarah ga je navdušila kot umirjena in odprta sogovornica z veliko sočutja do življenj drugih ljudi.
21. 6. 2026 | 09:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
PromoPhoto
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki