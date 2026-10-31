V SD vre! Vidnemu članu zaradi afere Stevanović prekipelo, stranki že obrnil hrbet? »Čedalje bolj čutim potrebo«

Afera z zemljiščem za pravoslavno cerkev v Kranju dobiva nove razsežnosti. Nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez je ostro kritiziral ravnanje Zorana Stevanovića, še bolj pa ga motijo poteze kranjskega župana Matjaža Rakovca, člana SD. Brglez priznava, da se od Socialnih demokratov vse bolj oddaljuje. Strankarske članarine že nekaj časa ne plačuje, zato pričakuje, da mu bo članstvo sčasoma prenehalo.

Brglez je za 24ur.com poudaril, da bi moral predsednik državnega zbora preprečevati zlorabe položaja, ne pa jih sam izvajati. Stevanovićeve izjave o urejanju donacije in dogovorjenem poteku dražbe zemljišča je označil za zlorabo.

Po njegovem mnenju visok politični položaj sicer omogoča določene stike in odpira vrata, vendar to ne pomeni, da ga lahko posameznik uporablja za pridobivanje osebnih koristi.

Brglez vse bolj razočaran nad SD

Še posebej oster je bil Brglez do kranjskega župana Matjaža Rakovca, ki prihaja iz vrst Socialnih demokratov. Moti ga predvsem njegovo sodelovanje s stranko Resnica, ki jo vodi Stevanović.

»Sodelovanje tudi na lokalni ravni s stranko, kot je Resnica politično ne pride v poštev. To je isto kot bi v Nemčiji SD sodelovali z AFD,« je dejal za 24ur.com.

Ob tem je razkril, da se je od Socialnih demokratov že precej oddaljil. Na vprašanje o morebitnem izstopu iz stranke je odgovoril: »Formalno nisem izstopil, nikoli nisem čutil potrebe po tem, ampak čedalje bolj jo.«

Brglez je razkril še eno podrobnost: strankarske članarine ne plačuje več. Kot pričakuje, mu bo zato članstvo sčasoma prenehalo. Formalnega izstopa za zdaj torej še ni napovedal.

Oglasila se je tudi Ljudmila Novak

Na dogajanje se je odzvala tudi nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak, ki je v preteklosti opravljala funkcijo podpredsednice državnega zbora. Poudarila je, da mora vsakdo na visokem političnem položaju ravnati odgovorno in zakonito. Ob tem je dejala, da si je na čelu parlamenta želela človeka z integriteto. Pri presoji Stevanovićevih izjav pa je bila nekoliko previdnejša. Opozorila je, da so pomembnejša dejanja kot besede, in dopustila možnost, da so bile nekatere izjave izrečene v navdušenju pred množico ljudi.