  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DESNOSREDINSKA INTERNACIONALA

V SDS imajo razlog za veselje. To se je zgodilo Janezu Janši

Šef stranke je bil ponovno soglasno izvoljen za podpredsednika največje globalne organizacije desnosredinskih in krščansko-demokratskih strank.
Janez Janša. FOTO: Dokumentacija Dela
Janez Janša. FOTO: Dokumentacija Dela
M. U.
 23. 11. 2025 | 14:11
 23. 11. 2025 | 14:12
2:08
A+A-

V SDS imajo razlog za veselje. Njihov predsednik, Janez Janša je bil namreč izvoljen za podpredsednika največje svetovne desnosredinske internacionale IDC-CDI.

Na statutarni generalni skupščini Centrist Democrat International (IDC-CDI) v São Paulu je bil tako Janša ponovno soglasno izvoljen za podpredsednika te največje globalne organizacije desnosredinskih in krščansko-demokratskih strank.

Kaj je IDC-CDI?

IDC-CDI je največja mednarodna politična zveza desne sredine in trenutno združuje 109 strank iz več kot 80 držav po vseh celinah. Organizacija odločno brani demokracijo, svobodo izražanja, pravno državo in spomin na žrtve totalitarnih režimov ter se aktivno bori proti avtoritarnim grožnjam po vsem svetu. Za predsednika IDC-CDI je bil ponovno izvoljen Andrés Pastrana (Nueva Fuerza Democrática, Kolumbija), nekdanji predsednik Kolumbije. IDC-CDI deluje kot globalna mreža strank – še posebej strank sredinske ali sredinsko-desne usmeritve – ki želijo oblikovati svoje dejavnosti na mednarodni ravni. To pomeni, da stranke ne delujejo le lokalno, ampak so vključene v širši politični dialog.

Kaj je IDC-CDI?

Organizacija je bila ustanovljena leta 1961 v Santiagu v Čilu (kot World Union of Christian Democrats) in je od takrat večkrat spremenila ime — zadnje ime «Centrist Democrat International» je v uporabi od konca 1990-ih. 

Sedež ima v Bruslju v Belgiji. Člani so politične stranke iz več kot 80 držav.  Njeni glavni cilji vključujejo spodbujanje demokracije, vladavine prava, človekovih pravic in političnega pluralizma. 

Prav tako organizacija igra vlogo pri spremljanju demokratičnih procesov, podpiranju notranje strukture strank, mednarodnem povezovanju in izobraževanju mladih ter žensk v politiki

Več iz teme

Janez JanšaSDSIDC-CDI
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
OB 40. OBLETNICI

Poklon glasbeni ikoni, ki je znala začarati množice, kraljeva kovnica ovekovečila Freddieja

Spominski kovanec ob 40. obletnici koncerta Live Aid.
23. 11. 2025 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Polet
POLETOV POTEP

Velenjski grad razkriva svojo 700-letno zgodbo med renesanso, turškimi vpadi in rudarstvom

Velenjski grad, ena najbolje ohranjenih srednjeveških utrdb v Sloveniji, danes deluje kot muzej rudarstva in obiskovalcem ponuja čudovite razglede ter vpogled v bogato zgodovino Šaleške doline.
23. 11. 2025 | 15:00
14:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAPAD MEDVEDA

V gozdu našli krvavečo in hudo poškodovano 50-letnico: »Slišali so se obupani kriki ...«

Napadel jo je medved in ji skoraj odtrgal obraz.
23. 11. 2025 | 14:15
14:11
Novice  |  Slovenija
DESNOSREDINSKA INTERNACIONALA

V SDS imajo razlog za veselje. To se je zgodilo Janezu Janši

Šef stranke je bil ponovno soglasno izvoljen za podpredsednika največje globalne organizacije desnosredinskih in krščansko-demokratskih strank.
23. 11. 2025 | 14:11
13:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Kam je izginil Bojan iz Sv. Treh Kraljev?

Vse, ki so ga opazili, prosijo, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.
23. 11. 2025 | 13:25
13:10
Bulvar  |  Glasba in film
PODRL SVOJ JEZ

Karizmatični pevec Mario Pešić ima novo (VIDEO)

Besedilo za skladbo je napisala Eva Kosi, botra avtorjeve hčerke, kar jo dodatno prežema z osebnim in čustvenim nabojem.
Mojca Marot23. 11. 2025 | 13:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Da boste še glasneje zapeli na ves glas

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Da boste še glasneje zapeli na ves glas

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki