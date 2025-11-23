V SDS imajo razlog za veselje. Njihov predsednik, Janez Janša je bil namreč izvoljen za podpredsednika največje svetovne desnosredinske internacionale IDC-CDI.

Na statutarni generalni skupščini Centrist Democrat International (IDC-CDI) v São Paulu je bil tako Janša ponovno soglasno izvoljen za podpredsednika te največje globalne organizacije desnosredinskih in krščansko-demokratskih strank.

Kaj je IDC-CDI?

IDC-CDI je največja mednarodna politična zveza desne sredine in trenutno združuje 109 strank iz več kot 80 držav po vseh celinah. Organizacija odločno brani demokracijo, svobodo izražanja, pravno državo in spomin na žrtve totalitarnih režimov ter se aktivno bori proti avtoritarnim grožnjam po vsem svetu. Za predsednika IDC-CDI je bil ponovno izvoljen Andrés Pastrana (Nueva Fuerza Democrática, Kolumbija), nekdanji predsednik Kolumbije. IDC-CDI deluje kot globalna mreža strank – še posebej strank sredinske ali sredinsko-desne usmeritve – ki želijo oblikovati svoje dejavnosti na mednarodni ravni. To pomeni, da stranke ne delujejo le lokalno, ampak so vključene v širši politični dialog.

Kaj je IDC-CDI? Organizacija je bila ustanovljena leta 1961 v Santiagu v Čilu (kot World Union of Christian Democrats) in je od takrat večkrat spremenila ime — zadnje ime «Centrist Democrat International» je v uporabi od konca 1990-ih. Sedež ima v Bruslju v Belgiji. Člani so politične stranke iz več kot 80 držav. Njeni glavni cilji vključujejo spodbujanje demokracije, vladavine prava, človekovih pravic in političnega pluralizma.

Prav tako organizacija igra vlogo pri spremljanju demokratičnih procesov, podpiranju notranje strukture strank, mednarodnem povezovanju in izobraževanju mladih ter žensk v politiki