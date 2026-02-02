  • Delo d.o.o.
NOVA JAVNOMNENJSKA RAZISKAVA

SDS-u se lahko smeji, Svobodi precej manj; projekcija mandatov kaže, da jasnega zmagovalca ni

Za zdaj kaže, da ne levemu ne desnemu političnemu polu ne bo enostavno sestaviti vlade. Najbolj priljubljena med politiki je še naprej predsednica Nataša Pirc Musar.
Prvak SDS Janez Janša. FOTO: arhiv Dela
Prvak SDS Janez Janša. FOTO: arhiv Dela
M. J.
 2. 2. 2026 | 07:15
 2. 2. 2026 | 11:26
3:30
A+A-

Inštitut Mediana je za POP TV naredil novo javnomnenjsko raziskavo, ki je pokazala nova razmerja moči na političnem parketu pri nas. Merjenje je potekalo med 26. in 29. januarjem. Za zdaj kaže, da ne levemu ne desnemu političnemu polu po prihajajočih državnozborskih volitvah ne bo enostavno sestaviti vlade. 

SDS 21,7 odstotka, Gibanje Svoboda 14,9 odstotka

Razlika med največjima strankama se je, sodeč po tej novi javnomnenjski raziskavi, precej povečala: 

  • SDS bi od vseh strank dobila največjo podporo, in sicer bi jo volilo 21,7 odstotka vprašanih (decembra 19,5 odstotka),
  • Gibanje Svoboda bi volilo 14,9 odstotka vprašanih (decembra 16,1 odstotka). Ostale stranke bi precej zaostale.
  • SD bi dobila 6,3 odstotka glasov (decembra 6,1 odstotka),
  • zavezništvo Levice in Vesne bi dobilo 5,9 odstotka glasov, 
  • Demokrati Anžeta Logarja 5,9 % glasov,
  • skupna lista Nove Slovenije, SLS in Fokusa bi dobila 5,4 odstotka glasov (decembra 4,8 odstotka).
  • Višjo podporo kot prejšnji mesec bi dobila Piratska Stranka Slovenije - 3,9 odstotka (decembra 2,7 odstotka),
  • Resni.ca bi dobila 3 odstotke,
  • Prerod 2,8 odstotka tako kot prejšnji mesec in
  • SNS 2 odstotka (decembra 1,9 odstotka).
  • Delež neopredeljenih je padel z 18 odstotkov na 15,4 odstotka.
  • Nobene stranke ne bi volilo 5,2 odstotka vprašanih (decembra 8,1 odstotka), katero bi, pa ni želelo povedati 2,1 odstotka vprašanih (decembra 1,2 odstotka).

Če bi bile volitve danes in če upoštevamo zgolj opredeljene volivce, bi bila sestava parlamenta takšna

  • SDS dobila 29 poslancev,
  • Gibanje Svoboda bi jih dobila 20,
  • stranka SD 8
  • zavezništvo Levice in Vesne 8,
  • Demokrati Anžeta Logarja 7
  • skupna lista Nove Slovenije, SLS in Fokusa 7
  • Pirati 5
  • Resni.ca 4.

Podpora vladi se je v novem merjenju nekoliko povečala in znaša 36,8 odstotka, kar je največ v zadnjih dveh letih. Ne podpira je 53 odstotkov vprašanih, neopredeljenih pa je 10,1 odstotka vprašanih.

Predsednica še naprej prva

Med politiki je ponovno najboljšo povprečno oceno prejela predsednica države Nataša Pirc Musar, in sicer 3,24 (prejšnji mesec 3,18). Na drugem mestu je prišlo do spremembe. Drugo najboljšo povprečno oceno je namreč dobila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki so ji volivci dali oceno 2,9 (decembra 2,71). Tretji s povprečno oceno 2,83 (decembra 2,78) je zdaj Matjaž Han, četrta z 2,64 (decembra 2,60) je Marta Kos, peti pa Anže Logar z 2,60 (decembra 2,52). Robert Golob je dobil enako oceno kot prejšnji mesec, in sicer 2,44, kar je bilo dovolj za deseto mesto na lestvici, Janez Janša pa je z oceno 2,35 zasedel šestnajsto mesto.

 

Inštitut Medianapolitikastrankejavno mnenjeSDSGibanje SvobodaRobert GolobJanez JanšaNataša Pirc MusarVolitve 2026
