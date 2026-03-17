V SDS z odvetniki nad Niko Kovač, ta odgovarja: »Pozdravljam, da me Janez Janša toži«

Po tem, ko so v ponedeljek novinar Borut Mekina, predsednica Inštituta 8. marec Nika Kovač ter raziskovalec družbenih omrežij in zlorab medmrežja Filip Dobranić javnosti predstavili ugotovitve, da naj bi za spornimi in hudo obremenjujočimi posnetki, v katere so se ujeli pomembneži, kot sta odvetnica Nina Zidar Klemenčič in nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, stala največja opozicijska stranka SDS ter tuja obveščevalna služba Black Cube, so v omenjeni stranki danes napovedali več tožb zoper Kovačevo. Omenjena trojica je namreč razkrila, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki naj bi se po njegovih virih 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. Prav Black Cube namreč že leta uporablja metodo prikritega snemanja v obveščevalnih akcijah po svetu. »Po ogledu včerajšnje novinarske konference v organizaciji Nike Kovač in ostalih smo v SDS zadevo predali odvetnikom, da zoper avtorje lažnih obtožb pripravijo kazenske in odškodninske tožbe,« je največja opozicijska stranka sporočila na družbenem omrežju X, podrobnosti o tožbah pa niso razkrili.

Seveda se je na napoved postopkov odzvala tudi Kovačeva, ki pravi, da »absolutno pozdravlja« napoved Janeza Janše glede tožbe. »Danes bom rekla nekaj kar navadno ne rečem. Pozdravljam, da me Janez Janša toži, naj ta proces služi kot priložnost, da se razčisti in da se preveri, zakaj je ta privatni Mosad v Sloveniji. Dejstva so jasna in vsi v Sloveniji potrebujemo odgovore na naslednja vprašanja – zakaj se je z njimi Janez Janša dobil, kdo privatni Mosad plačuje, in kaj smo dolžni kot Slovenija tistemu, ki to plačuje,«je dejala predsednica Inštituta 8. marec in dodala: »Če je tožba Janeza Janše mene osebno v resnici povod za to, da se te stvari dodatno raziščejo, sem jaz absolutno pripravljena prevzeti nase.«

V stranki SDS so v ponedeljek sicer navedli, da prvič slišijo za podjetje Black Cube. Predsednik stranke Janez Janša pa je v ponedeljkovem soočanju zanikal, da bi se sestajal s tujimi agenti. »Lahko pa mirno povem, da poznam nekoga od teh, ki se tukaj omenja. In verjetno obstaja kakšen posnetek, ker gre za osebo, ki je bila pred mislim da 25 leti svetovalec za nacionalno varnost, če se ne motim, v laburistični izraelski vladi,« je dejal Janša.