V SDS žalujejo, v 102. letu starosti se je poslovila najstarejša članica stranke

V SDS so javnosti posredovali žalostno vest. Tako so navedli, da so izgubili najstarejšo članico stranke. V 102. letu starosti se je namreč poslovila Zinka Lorger. Njena življenjska misel je bila:»Nekoga moraš imeti rad, in dragi Slovenci, mi moramo imeti radi našo domovino,« so navedli v stranki.

»Draga gospa Zinka, hvala za vaše življenje, pokončnost in srčnost. Hvala, ker ste bili dokaz, da ljubezen do Boga in domovine premaga tudi najtemnejše preizkušnje,« so ob njenem slovesu še zapisali v SDS.