V Seliščih obnovili križ z nenavadno zgodbo iz 18. stoletja, ko se je smrtno ponesrečil farni župnik (FOTO)

Čeprav smo v naši večdesetletni novinarski karieri pisali o mnogih blagoslovitvah obnovljenih križev, ki so jih ljudje v preteklosti postavljali ob domačijah in tudi poteh, o tako starem verskem znamenju v obliki križa pa še nismo pisali. V Seliščih pri Sv. Juriju ob Ščavnici, ob domačiji Marije in Jožefa Forjan, tik ob cesti, na robu njive, stoji križ, ki je bil po ohranjenih legendah postavljen v spomin na farnega župnika župnije Sv. Jurij ob Ščavnici Antona Zemljiča, ki se je na tem mestu med jahanjem konja smrtno ponesrečil.

Kot je bilo ob sedanji slovesni blagoslovitvi zapisano, je župnik župnije Sv. Jurij z župljani v procesiji romal v cerkev Sv. Mihaela v Veržeju. Po vrnitvi sta se župnik Anton Zemljič in jürjovski mesar Jožef Kreft stavila, kateri bo s konjem prej prišel domov v Sv. Jurij. Na poti pa se je zgodila nesreča.

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

Tragična smrt župnika in križ v njegov spomin

Župnik Zemljič je na prostoru, kjer stoji križ, padel s konja in umrl. Tedaj so njemu v spomin postavili križ, ki so ga farani skozi stoletja ohranjali. Za zadnjo obnovo križa sta leta 1982 poskrbela Marija in Jožef Forjan. Ker je bil križ v slabem stanju, so zanj zdaj ob velikem prizadevanju vaščana Franca Žuniča poskrbeli vaščani Selišč.

Prej je bil, kakor vsi križi, lesen, sedaj pa so obnovitelji naredili križ iz jeklenega pravokotnega profila, enakega profila, kot je bil lesen. Kip križanega (korpus) je obnovil Grega Žunič, kip Marije pa je v Medžugorju nabavil Franc Žunič.

Obnovljeni križ so tudi blagoslovili

Kakor je v navadi, so vaščani ob obnovi pripravili slovesnost, na kateri je domači župnik Boštjan Ošlaj ob darovani sveti maši blagoslovil obnovljeni križ. Ob tem je pohvalil krajane in lastnike zemlje, da so z obnovo ohranili spomin na daljno preteklost in na njihovega župnika, ki je izhajal iz župnije Sv. Antona (Cerkvenjaka).

Po blagoslovitvi so krajani za vse navzoče pripravili skupno pogostitev.