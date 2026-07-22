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V Senožečah so že 21. priredili hvalnico pastirskemu življenju: na oslu so pobirali sadje (FOTO)

Pastirske igre so tudi tokrat privabile veliko obiskovalcev.
Rdeča nit letošnjih iger je bila vožnja s karjolo. FOTO: Olga Knez

Rdeča nit letošnjih iger je bila vožnja s karjolo. FOTO: Olga Knez

Članice Aktiva žena so pripravile bogato razstavo. FOTO: Olga Knez

Članice Aktiva žena so pripravile bogato razstavo. FOTO: Olga Knez

Ročna dela so vzbudila veliko zanimanja. FOTO: Olga Knez

Ročna dela so vzbudila veliko zanimanja. FOTO: Olga Knez

Posebni gostje so bili tokrat tudi (z leve) Zoran Lupinc, prvi svetovni prvak na diatonično harmoniko, Ruben Žvab in Marjan Suša. FOTO: Olga Knez

Posebni gostje so bili tokrat tudi (z leve) Zoran Lupinc, prvi svetovni prvak na diatonično harmoniko, Ruben Žvab in Marjan Suša. FOTO: Olga Knez

V igri vasovalci so metali na okno žogice, nakar so po lestvi splezali do okna in prinesli cvetje. FOTO: Olga Knez

V igri vasovalci so metali na okno žogice, nakar so po lestvi splezali do okna in prinesli cvetje. FOTO: Olga Knez

Zanimiva pastirska igra je bila tudi tista, ki se je imenovala wasu s hoduljami. FOTO: Olga Knez

Zanimiva pastirska igra je bila tudi tista, ki se je imenovala wasu s hoduljami. FOTO: Olga Knez

Rdeča nit letošnjih iger je bila vožnja s karjolo. FOTO: Olga Knez
Članice Aktiva žena so pripravile bogato razstavo. FOTO: Olga Knez
Ročna dela so vzbudila veliko zanimanja. FOTO: Olga Knez
Posebni gostje so bili tokrat tudi (z leve) Zoran Lupinc, prvi svetovni prvak na diatonično harmoniko, Ruben Žvab in Marjan Suša. FOTO: Olga Knez
V igri vasovalci so metali na okno žogice, nakar so po lestvi splezali do okna in prinesli cvetje. FOTO: Olga Knez
Zanimiva pastirska igra je bila tudi tista, ki se je imenovala wasu s hoduljami. FOTO: Olga Knez
Olga Knez
 22. 7. 2026 | 06:10
4:26
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Že 21. tradicionalne Pastirske igre, ki pomenijo hvalnico pastirskemu življenju, so tudi letos v Senožeče privabile veliko obiskovalcev. Od leta 1995 jih organizira domače Kulturno društvo Pepca Čehovin - Tatjana, ki je bilo ustanovljeno leta 1973 in ga vodi predsednik Valter Cerkvenik. Pripravili so bogat in zanimiv program, ki je ponovno navdušil, vanj pa je bila vključena tudi domača mladina.

Vse se je začelo z večernim plesom pod šotorom, ki so ga postavili na prireditvenem prostoru ob avtobusni postaji, z ansamblom Mladi Dolenjci. Potem pa se je 17 tekmovalcev pomerilo v športnem ribolovu, ki ga je pri Bajerju organizirala domača ribiška družina. Kot je povedal njen predsednik Srečko Žvab, je z ribo, težko 5,15 kilograma, naposled slavil Andrej Muravec pred Darkom Zanoškarjem (1,33 kg) in Nemirjem Muhičem (1,12 kg).

Ročna dela so vzbudila veliko zanimanja. FOTO: Olga Knez
Ročna dela so vzbudila veliko zanimanja. FOTO: Olga Knez

V interaktivnem kvizu so se pomerili v raziskovanju vasi Senožeče. V lani obnovljenem in odprtem dvorcu Furmanska hiša, v kateri je v galeriji Rutar tudi stalna razstava Borisa Rutarja in njegovega sina Seana Rutarja, so predstavili avtobiografski roman Dvorna dama Furlanska – usoda, vklesana v kamen, ki ga je napisala Jana Rutar Furlan.

Ročna dela naših non

Po uvodnem nagovoru podpredsednika KuD Pepca Čehovin - Tatjana Bruna Kocjana je avtorica knjige predstavila prvi del knjige, kjer v 13 poglavjih pripoveduje o družinskih koreninah, otroštvu, ljubezni, materinstvu, izgubah, prijateljstvu, podjetniški poti in življenjskih preizkušnjah, ki so jih oblikovale. Dogodek so popestrili tudi člani domačega mešanega pevskega zbora z zborovodkinjo Ado Škamperle ter flavtistka Nika Može.

Zanimiva pastirska igra je bila tudi tista, ki se je imenovala wasu s hoduljami. FOTO: Olga Knez
Zanimiva pastirska igra je bila tudi tista, ki se je imenovala wasu s hoduljami. FOTO: Olga Knez

Sicer so tudi letos članice Aktiva žena, pridružili so se jim domači ustvarjalci, pripravile bogato razstavo od sladic do ročnih del, fotografskih spominov in časopisnih člankov o njihovem sodelovanju na Pastirskih igrah. Še posebno so se letos potrudili, ko so zbrali ročna dela naših non. Po štiridesetih letih so obudili spomine na prvo srečanje primorskih harmonikašev v Senožečah, kjer se je zbralo 11 nastopajočih harmonikarjev na diatonični harmoniki in ga je več let vodil Andrej Jelačin. Spomnili so se idejnega očeta srečanja in prvega ter dolgoletnega predsednika KD Kraška harmonika Ludvika Žiberne.

Spomine izpred 40 let sta delila tudi Veselko Kočevar – ki je zaigral v družbi vnukinje, 9-letne Sanje Slejko – in Vinko Mahnič. Posebna gosta sta bila tudi Zoran Lupinc, prvi svetovni prvak na diatonično harmoniko (1987), in Ruben Žvab. Program je popestril še Zvezdan SeverMarijan Sotlar, dolgoletni gostinec in divaški častni občan, pa je tudi za letošnje Pastirske igre napisal nagradno križanko.

Posebni gostje so bili tokrat tudi (z leve) Zoran Lupinc, prvi svetovni prvak na diatonično harmoniko, Ruben Žvab in Marjan Suša. FOTO: Olga Knez
Posebni gostje so bili tokrat tudi (z leve) Zoran Lupinc, prvi svetovni prvak na diatonično harmoniko, Ruben Žvab in Marjan Suša. FOTO: Olga Knez

Wasu s hoduljami

Zvonjenje zvoncev in pesem Veseli pastir, ki jo je napisal Simon Gregorčič, je zapela Zala Hreščak. V začetku je pesem sicer mnoga leta prepeval znani operni pevec Rajko Koritnik. Potem pa se je šest ekip pomerilo v petih igrah. Kot rdeča nit igre jo je spremljala spretnostna vožnja s karjolo, kjer so morali tekmovalci s karjolo, v kateri je sedel član ekipe, premagovati marsikatero oviro. V igri košar pa so ekipe, denimo, prenašale grozdje.

Članice Aktiva žena so pripravile bogato razstavo. FOTO: Olga Knez
Članice Aktiva žena so pripravile bogato razstavo. FOTO: Olga Knez

Zanimiva je bila igra wasu s hoduljami, kjer so tekmovalci najprej s hoduljami, nato pa še z vožnjo na oslu pobirali sadje v košaro. V igri vasovalci so, na primer, metali na okno žogice, nakar so po lestvi splezali do okna in prinesli cvetje. V zadnji igri izbuljene živali pa so tekmovale vse ekipe, ko sta morala po dva tekmovalca v obroču preskočiti kar precej ovir in v bazenu sena najti leseno kozo. V igrah, ki jih je povezoval Tomaž Klepač, je naposled zmagala ekipa Igra iz Vremske doline. Za drugo in tretje mesto sta se zaradi izenačenega rezultata ponovno pomerili dve ekipi, zmagala pa je ekipa Katastrofa pred ekipo Z đipa. Sledile so še ekipe Kutiček, Snužejci in Šavrini. Praznovanje se je tedaj lahko zaključilo s plesom in ansamblom Fantje izpod Šilentabra.

V igri vasovalci so metali na okno žogice, nakar so po lestvi splezali do okna in prinesli cvetje. FOTO: Olga Knez
V igri vasovalci so metali na okno žogice, nakar so po lestvi splezali do okna in prinesli cvetje. FOTO: Olga Knez

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