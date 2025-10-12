V Šentjanžu kulinarični spektakel treh chefov presegel meje držav in okusov

Prvi mednarodni dogodek JRE Slovenija je pod naslovom Chefs Trilogy združil tri velika imena kulinarike iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Za eno mizo, v eni kuhinji in z eno samo vizijo – ustvariti večer, ki preseže meje držav in okusov. Gostitelja Grega in Sabina Repovž, ki v svojih jedeh združujeta pristnost Dolenjske, spoštovanje tradicije in navezanost na domače pridelovalce, sta v goste povabila dolgoletnega prijatelja in avstrijskega kolega Stefana Ederja, čigar Der Wilde Eder nadaljuje družinsko tradicijo staršev in v kuhinji piše zgodbo, ki je globoko povezana z naravo in alpskim okoljem ter se lahko pohvali z eno Michelinovo zvezdico.

Chef Stiven Vunić z ženo Teo, s katero ustvarjata v kultni Zijavici, na eni najlepših kvarnerskih plaž v središču Mošćeničke Drage.

Uroš in Violeta Mencinger, kulinarična kritika, ki sta prepotovala skoraj ves svet.

Iz hrvaške Zijavice je prišel še Stiven Vunić, ki s svojo ženo Teo nadaljuje zgodbo svojega očeta, enega prvih ribičev škampov. Trije chefi, trije značaji in tri kuhinje so se v Šentjanžu zlili v en večer, eno vrhunsko kulinarično zgodbo – šesthodno večerjo –, za vinsko spremljavo pa je poskrbela Vinska klet Frelih iz bližnjega Šentruperta.

Dogodek Chefs Trilogy je bil več kot le večerja, bil je poklon prijateljstvu, družinskim zgodbam in vrednotam JRE (Jeunes Restaurateurs): strasti, tradiciji in inovaciji. Gostje so bili navdušeni nad iskreno energijo večera, vrhunskimi jedmi in toplino družinskega ambienta Gostilne Repovž. Prav njihov odziv je dal novo spodbudo: da ideja živi naprej in preraste v tradicijo.

Ljubiteljica žlahtne kulinarike Urša Cvilak (Pet zvezdic) z Janezom Damjanom