Nevihte zajele večji del države, gasilci odstranjevali podrta drevesa, v Vodicah veter razbil vrata dnevne sobe

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Zvečer bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije. V severozahodni Sloveniji so tako že nastale nevihtne celice, katerih radarski odboji nakazujejo možnost močnih nalivov.
Na postaji Krn je bilo izmerjenih 25 mm in na postaji Kanin 20mm padavin v pretekle pol ure, so navedli na Agenciji RS za okolje (Arso). Nevihte se pomikajo proti jugovzhodu in bodo v naslednjih urah zajele večji del Slovenije.
Ponoči pa se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla, so še dodali na Arso. V torek bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo.
Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici, pa tudi v Krškem in na Vrhniki. V Radovljici so gasilci iz več objektov črpali vodo, prav tako v Kranju, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. V Radovljici in Kranju je veter podrl tudi telegraf. V Vodicah je veter razbil vrata dnevne sobe, je razvidno s spletne strani uprave. Težave je ponekod povzročalo tudi obilno deževje, največ na severozahodu. V Radovljici so gasilci iz več objektov črpali vodo, v enem od zalitih kletnih prostorov so izčrpali približno 1000 litrov vode. Iz kleti so vodo črpali tudi gasilci v Kranju.
Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.
V sredo bo povečini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje.