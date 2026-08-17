Nevihte zajele večji del države, gasilci odstranjevali podrta drevesa, v Vodicah veter razbil vrata dnevne sobe

Zvečer bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije. V severozahodni Sloveniji so tako že nastale nevihtne celice, katerih radarski odboji nakazujejo možnost močnih nalivov.

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče FOTO: Arso

Na postaji Krn je bilo izmerjenih 25 mm in na postaji Kanin 20mm padavin v pretekle pol ure, so navedli na Agenciji RS za okolje (Arso). Nevihte se pomikajo proti jugovzhodu in bodo v naslednjih urah zajele večji del Slovenije.

Ponoči pa se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla, so še dodali na Arso. V torek bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici, pa tudi v Krškem in na Vrhniki. V Radovljici so gasilci iz več objektov črpali vodo, prav tako v Kranju, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. V Radovljici in Kranju je veter podrl tudi telegraf. V Vodicah je veter razbil vrata dnevne sobe, je razvidno s spletne strani uprave. Težave je ponekod povzročalo tudi obilno deževje, največ na severozahodu. V Radovljici so gasilci iz več objektov črpali vodo, v enem od zalitih kletnih prostorov so izčrpali približno 1000 litrov vode. Iz kleti so vodo črpali tudi gasilci v Kranju.

Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti

V sredo bo povečini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje.