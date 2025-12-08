V skriti vasici jih je kar tretjina otrok

GORENJSKA

V Gozdu pod Kriško goro živi 33 ljudi, deset je mlajših od 14 let. Glavna znamenitost kraja je Kriška gora, v bližini našli kosti jamskega medveda.

Težko bi našli planinca iz Gorenjske, ki ne bi poznal vasice Gozd. Naselje z malo več kot desetimi hišami, ki mu domačini pravijo Gojzd, je izhodišče za enega najbolj priljubljenih planinskih vzponov v Sloveniji – na Kriško goro in Tolsti vrh. Vendar zelo malo od stotin obiskovalcev ve kaj več o tem kraju in njegovi zgodovini. Morda kdo iz množice planincev, ki za vasjo zagrizejo s koleni v strmino, na spominskih znamenjih prebere, da je bila tam med drugo svetovno vojno ustanovljena Tržiška partizanska četa, morda koga pot mimogrede zanese v starodavno cerkvico sv. Nikolaja, ki se ponaša z ...