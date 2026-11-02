V Sloveniji bi prepovedali zakrivanje obraza na javnih mestih! Kazni tudi do 5000 evrov, minister Matoz pojasnil, kaj bo s šali in kapami

V Sloveniji se obeta sprememba, ki bi lahko močno posegla v pravila obnašanja na javnih mestih. Po novem bi moral imeti vsakdo, ki se zadržuje ali giblje na javnem kraju, obraz razkrit toliko, da bi bilo mogoče prepoznati njegove obrazne poteze. Predlog novele zakona o javnem redu in miru tako odpira tudi vprašanje prepovedi nošenja burk. Predvidene kazni niso majhne, v določenih primerih bi lahko dosegle kar 5000 evrov.

Minister za notranje zadeve Franci Matoz je pojasnil, da želi država z novo ureditvijo policistom olajšati prepoznavanje oseb in zagotavljanje javne varnosti. Slovenija bi se tako pridružila Franciji, Švici, Avstriji in nekaterim drugim evropskim državam, ki so že uvedle omejitve zakrivanja obraza na javnih mestih.

Toda predlog že odpira številna vprašanja. Ali bi lahko bili kaznovani tudi ljudje, ki si pozimi obraz zaščitijo s šalom, kapo ali podkapo?

»Ne gre za tako ekstremno razlago. Predlagana sprememba uzakonja neko normativno praznino splošnega pravila prepoznavanja oseb na javnem kraju,« je za 24 ur Zvečer pojasnil Matoz.

Kaj pa burke? Minister odgovarja brez ovinkarjenja

Na vprašanje, ali predlagana zakonodaja dejansko pomeni prepoved nošenja burk v javnosti, je minister odgovoril pritrdilno, če zakrivalo onemogoča prepoznavanje obraznih potez. »V kolikor ni mogoče prepoznati obraznih potez, je prepovedana, tako kot ostale maske in prekrivala, ki onemogočajo identifikacijo osebe za zagotavljanje javnega reda in miru,« je dejal.

Minister Franci Matoz. FOTO: Zaslonski Posnetek 24 Ur Zvečer

Takšna ureditev pa je naletela na pomisleke Islamske skupnosti. V odzivu so opozorili, da se glede na dosedanjo politično razpravo težko izognejo vtisu, da v ospredju pobude ni zagotavljanje prepoznavnosti oseb, temveč omejevanje vidne prisotnosti islama in muslimank v javnem prostoru.

Opozorili so tudi na izjeme, ki omogočajo zakrivanje obraza ob določenih tradicionalnih, kulturnih in umetniških dogodkih, medtem ko verski razlogi niso posebej upoštevani. Po njihovem mnenju takšna ureditev vzbuja občutek dvojnih meril in dvom o tem, komu je prepoved dejansko namenjena. Matoz očitke zavrača. Poudarja, da je prepoznavanje oseb na javnih mestih pomembno zaradi preprečevanja kaznivih dejanj, kot so tatvine in ropi.

V ozadju tudi nasilni protesti

Minister je priznal, da so predlog pripravili tudi v luči nasilnih protestov, ki v zadnjih tednih pretresajo nekatera evropska mesta. »Na posnetkih se vidi, da je večina tistih, ki nasilno ravna in uničuje, napada in ogroža varnost oseb, ponavadi zakritih,« je pojasnil. Prepričan je, da bi nova ureditev policistom olajšala delo, saj storilce kaznivih dejanj pogosto prepoznavajo tudi s pomočjo posnetkov nadzornih kamer. Na predlog se je odzval tudi eden najbolj prepoznavnih organizatorjev protestov Jaša Jenull. Povedal je, da sam nikoli ni imel težav s tem, da bi na protestih pokazal obraz. Meni celo, da je pomembno, da se protestniki javno izpostavijo in izrazijo svoja stališča. Kljub temu v predlogu vidi poskus zastraševanja ljudi. Matoz takšno razlago zavrača in poudarja, da pravica do zbiranja in izražanja stališč ostaja zagotovljena, dokler poteka v zakonskih okvirih.

Kazni občutno višje, kot so sprva načrtovali

Predlog zakona so medtem še zaostrili. Kot je razkril minister, so predvidene globe precej višje od prvotno načrtovanih. Za zakrivanje obraza na javnem kraju, kadar zaradi tega ni mogoče prepoznati obraznih potez, bi bila po novem predvidena globa od 200 do 600 evrov. Prvotni predlog je določal kazen od 100 do 200 evrov. Še precej strožje kazni pa bi grozile tistim, ki bi imeli obraz zakrit med nasilnim ravnanjem. V takšnih primerih bi lahko globa znašala od 1500 do 5000 evrov.