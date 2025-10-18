V Sloveniji bomo imeli v nedeljo na obisku princa in kralja, a ne bosta edina

Na povabilo predsednika vlade Roberta Goloba bo jutri na uradnem obisku jordanski kralj Abdulah II. Na delovnem srečanju, namenjenem razmeram na Bližnjem vzhodu, predvsem v luči mirovnega načrta predsednika ZDA Donalda Trumpa, razpravi voditeljev MED9 z jordanskim kraljem in nadgradnji odnosov med Slovenijo in Jordanijo, bodo navzoči tudi jordanski princ Husein bin Abdulah II., zunanji minister Ajman al Safadi in slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Izjava premierja Goloba bo predvidoma ob 20.30.

Ministrica bo na ločenem dogodku z jordanskim zunanjim ministrom podpisala skupno deklaracijo med vladama ter memorandum o sodelovanju na področju digitalizacije.