  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZREDNE VREMENSKE RAZMERE

Zaradi izpada elektrike odpovedali pouk: brez elektrike več kot 25.000 Slovencev

Najhuje je na območju Elektra Maribor, kjer je brez elektrike več kot 21.500 odjemalcev, izpade pa beležijo tudi na območjih Celja, Ljubljane, Gorenjske in Primorske; ekipe na terenu odpravljajo posledice vetroloma.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Elektro Maribor
Fotografija je simbolična. FOTO: Črt Piksi
Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar
K. G.
 27. 3. 2026 | 08:32
 27. 3. 2026 | 08:59
5:16
A+A-

Na območju Elektra Maribor je trenutno brez dobave elektrike več kot 21.500 odjemalcev, tudi več sto uporabnikov na območju Elektra Celje, na območju Elektra Ljubljana je brez elektrike okoli 2200 uporabnikov, o izpadih poročajo tudi iz Gorenjske in območja Elektra Primorska.

Poveljnica vodje mariborske izpostave za zaščito in reševanje Ivanka Grilanc je povedala da, so do 7. ure zjutraj prejeli 110 klicev, večinoma zaradi podrtih dreves ali odkritih streh, zlasti na območju Slovenske Bistrice pa je motena oskrba z elektriko. Gasilci so morali na pomoč v 13 občinah. V Podravju je sicer trenutno največja težava dobava električne energije, saj je bilo zjutraj na območju Elektra Maribor brez nje več kot 21.500 odjemalcev.

Na mariborski osnovni šoli Franceta Prešerna so danes odpovedali pouk, saj je veter s strehe pometal nekaj sončnih panelov, zato so se zaradi varnosti otrok odločili, da danes ostanejo doma. Na območju Spodnjega Podravja je bilo največ težav z elektriko na ormoškem koncu. Ponoči so se razmere sicer umirile, veter pa se je znova okrepil okoli 4. ure zjutraj. Podrl je več dreves, ponekod je odnesel strešnike, je povedal vodja ptujske izpostave Drago Murko.

Po njegovih besedah za zdaj občine še niso zaprosile za dodatno pomoč ali izdajo strokovnih mnenj o škodi, prav tako ni bilo zahtev za vključitev regijskih sil. Kljub temu so pripadniki civilne zaščite v pripravljenosti, vključno s specialnimi delovnimi stroji, če bi se razmere zaostrile. Ob tem je pozval k previdnosti, saj lahko zaradi poškodovanih dreves in nestabilnih razmer nevarnost ostaja tudi v naslednjih urah.

Močan veter je povzročil obsežne poškodbe tudi na distribucijskem omrežju Elektra Celje. Posledično je prišlo do več okvar na elektroenergetskem sistemu in izpadov električne energije. Po podatkih Elektra Celje je bilo danes ob 6.30 brez električne energije skupno 1.390 uporabnikov. Največ odjemalcev je brez napajanja na območju nadzorništva Mestinje (519), sledijo Vojnik (328), Brežice (260) in Nazarje (201). Manjše število prizadetih uporabnikov beležijo tudi na območjih Slovenj Gradca (45) in Krškega (37). 

Vodja celjske izpostave uprave za zaščito in reševanje Darko But je dejal, da so do jutra beležili 87 dogodkov v 16 občinah, v njih pa je posredovalo 31 prostovoljnih gasilskih društev. Največ intervencij so imeli v Velenju in Zrečah, kjer so odstranjevali podrta drevesa in odpravljali posledice vetra. Skupno je poškodovanih ali uničenih okoli 250 dreves, veter pa je poškodoval tudi osem stanovanjskih objektov in štiri gospodarska poslopja. V Škalah pri Velenju je zaradi padca drevesa poškodovan tudi vrtec.

Fotografija je simbolična. FOTO: Elektro Maribor

Vzrok za izpade so predvsem poškodbe na daljnovodih, ki jih je povzročil vetrolom. Na terenu so vse razpoložljive elektromontažne ekipe, ki intenzivno odpravljajo okvare in si prizadevajo za čim hitrejšo ponovno vzpostavitev nemotene oskrbe z električno energijo. V Elektru Celje ob tem poudarjajo, da je varnost zaposlenih pri sanaciji na prvem mestu, zato dela potekajo skladno z vsemi varnostnimi protokoli. Uporabnike prosijo za razumevanje in potrpežljivost.

Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar

V družbi Elektro Ljubljana ob aktualnih vremenskih razmerah poudarjajo, da kljub stalnemu nadzoru in vzdrževanju elektroenergetskega sistema popolne zanesljivosti oskrbe v izrednih razmerah ni mogoče zagotoviti. Kot pojasnjujejo, upravljajo in vzdržujejo več kot 17.520 kilometrov nadzemnih in kabelskih električnih vodov, kar predstavlja obsežen in razvejan sistem, izpostavljen različnim vremenskim vplivom. Prav zaradi tega ob močnem vetru in drugih naravnih pojavih lahko prihaja do prekinitev dobave električne energije. Kljub temu v podjetju zagotavljajo, da si prizadevajo za čim hitrejšo normalizacijo razmer. »Normalno obratovalno stanje omrežja bomo vzpostavili v najkrajšem možnem času,« poudarjajo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar

Močan veter je prizadel tudi območje Elektra Primorska. V podjetju poročajo o izpadih električne energije na več lokacijah distribucijskega elektroenergetskega omrežja. Kot pojasnjujejo, so najpogostejši vzroki za prekinitve pretrgani vodniki ter padci dreves na daljnovode, kar je značilna posledica izrazitih vetrovnih razmer. Okvare se pojavljajo razpršeno, zato je njihovo odpravljanje zahtevno in terensko intenzivno. Vse razpoložljive ekipe so na terenu, kjer sproti odpravljajo napake in si prizadevajo za čim hitrejšo ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo.

S Koroške medtem o večjih težavah za zdaj ne poročajo, je pa zaradi podrtih dreves že od četrtka zvečer zaprta cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Slemenu. V Mestni občini Slovenj Gradec so davi odpovedali nekatere jutranje prevoze za osnovnošolske otroke.

Elektro LjubljanaelektrikaElektro MariborMariborArsoelektrična energijaElektro Gorenjskavreme
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki