  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DO VEČERA SE JE UMIRILO

V Sloveniji danes klestila toča, ni bila prav majhna (FOTO)

V prihodnjih dneh bomo imeli nekaj lepega vremena, a brez neviht ponovno ne bo šlo.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 29. 8. 2026 | 20:54
 29. 8. 2026 | 21:17
1:54
A+A-

Tudi danes smo imeli po Sloveniji nekaj nevihtnega dogajanja. Po poročanju Facebook strani Meteoinfo Slovenija je popoldne Drago v Loškem Potoku zajelo neurje s točo. Po njihovih besedah je bila ta v velikosti oreha, kar potrjuje tudi slika, ki so jo dodali. Škoda je nastala tudi v gozdovih. Na Facebook strani Neurje.si so objavili posledice vetroloma, ki je nastal na območju Voklega na Gorenjskem. Že pred tem so poročali, da se je izrazita nevihtna celica, ki jo je spremljal močan naliv in okrepljeni sunki vetra, razvila nad Novim mestom ter Stražo. Danes dopoldne je bilo največ nevihtnega dogajanja pri nas na vzhodu države, predvsem ob meji s Hrvaško, v popoldanskem času pa na severozahodu in jugovzhodu države. Do večera se je vreme umirilo.

Na spodnjih slikah lahko vidite, kako velika toča je padala in posledice vetroloma. Če vam slike ne pokaže, osvežite spletno stran.

Nevihte tudi v prihodnjih dneh

V prihodnjih dneh bomo imeli pri nas nekaj lepega vremena, a brez neviht ponovno ne bo šlo. Po besedah Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) se bo ponoči razjasnilo, jutri pa nas čaka pretežno jasno vreme z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 12 do 17 stopinj Celzija, ob morju 20, in najvišjimi dnevnimi od 26 do 31 stopinj Celzija.

Arso za ponedeljek napoveduje sončno vreme, spet bo tudi nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo po njegovi napovedi predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod zavlečejo v noč na torek. V torek nas najprej čaka zmerno do pretežno oblačno vreme, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo se bo ponovno nekoliko skisalo, saj bo spremenljivo oblačno, nastalo pa bo nekaj krajevnih ploh in neviht.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vremenevihtetočaSlovenijavremenska napovedArsoneurjeplohepadavineveter
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
ZABAVNA FOTOGRAFIJA

Slavljenec Luka Šulić: Devetintridesetka, prihajam! (Suzy)

Najpomembnejše mesto v njegovem življenju ima družina
29. 8. 2026 | 21:00
20:54
Novice  |  Slovenija
DO VEČERA SE JE UMIRILO

V Sloveniji danes klestila toča, ni bila prav majhna (FOTO)

V prihodnjih dneh bomo imeli nekaj lepega vremena, a brez neviht ponovno ne bo šlo.
29. 8. 2026 | 20:54
20:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRD PRISTANEK

Kanadski padalec v Bovcu s padalom na trda tla, odpeljali so ga v bolnico

Policisti PP Bovec so bili včeraj popoldne obveščeni, da se je na letališču v Bovcu pri pristanku poškodoval padalec. Na kraj so bili napoteni tudi reševalci.
29. 8. 2026 | 20:15
19:56
Šport  |  Odmevi
USODNA OSMA ETAPA

Kakšne poškodbe je dobil Tadej Pogačar? Prve informacije so zaskrbljujoče (VIDEO)

Po padcu je želel nadaljevati, a je nato hitro odkimal in se vrnil v oskrbo zdravnikov. Kasneje so ga odpeljali v bolnišnico v bližnjo Valencio.
29. 8. 2026 | 19:56
19:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VSE STOJI

Luka (38) prišel na urgenco zaradi bolečin v prsih in visokega pritiska. Umrl je v čakalnici (FOTO)

Smrt 38-letnega Luke Palatinuša je odprla resna vprašanja o tem, kaj se je dogajalo v noči, ko je prišel na urgenco Županijske bolnišnice Čakovec.
29. 8. 2026 | 19:21
18:46
Šport  |  Odmevi
KONEC Z VUELTO

Že kroži posnetek, zakaj je Pogačar padel, očitno je šlo za veliko smolo (VIDEO)

Pogačar je bil po padcu močno okrvavljen po rami, rane pa je imel tudi po obrazu in komolcu.
29. 8. 2026 | 18:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki