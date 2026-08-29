V Sloveniji danes klestila toča, ni bila prav majhna (FOTO)

Tudi danes smo imeli po Sloveniji nekaj nevihtnega dogajanja. Po poročanju Facebook strani Meteoinfo Slovenija je popoldne Drago v Loškem Potoku zajelo neurje s točo. Po njihovih besedah je bila ta v velikosti oreha, kar potrjuje tudi slika, ki so jo dodali. Škoda je nastala tudi v gozdovih. Na Facebook strani Neurje.si so objavili posledice vetroloma, ki je nastal na območju Voklega na Gorenjskem. Že pred tem so poročali, da se je izrazita nevihtna celica, ki jo je spremljal močan naliv in okrepljeni sunki vetra, razvila nad Novim mestom ter Stražo. Danes dopoldne je bilo največ nevihtnega dogajanja pri nas na vzhodu države, predvsem ob meji s Hrvaško, v popoldanskem času pa na severozahodu in jugovzhodu države. Do večera se je vreme umirilo.

Na spodnjih slikah lahko vidite, kako velika toča je padala in posledice vetroloma. Če vam slike ne pokaže, osvežite spletno stran.

Nevihte tudi v prihodnjih dneh

V prihodnjih dneh bomo imeli pri nas nekaj lepega vremena, a brez neviht ponovno ne bo šlo. Po besedah Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) se bo ponoči razjasnilo, jutri pa nas čaka pretežno jasno vreme z najnižjimi jutranjimi temperaturami od 12 do 17 stopinj Celzija, ob morju 20, in najvišjimi dnevnimi od 26 do 31 stopinj Celzija.

Arso za ponedeljek napoveduje sončno vreme, spet bo tudi nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo po njegovi napovedi predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod zavlečejo v noč na torek. V torek nas najprej čaka zmerno do pretežno oblačno vreme, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo se bo ponovno nekoliko skisalo, saj bo spremenljivo oblačno, nastalo pa bo nekaj krajevnih ploh in neviht.