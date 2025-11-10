  • Delo d.o.o.
DAN ZNANOSTI

V Sloveniji danes praznujemo prvič praznujemo nacionalni dan znanosti

Danes bo prejemnice in prejemnike priznanja v Vili Podrožnik sprejel minister Igor Papič.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen, Delo
STA, N. Č.
 10. 11. 2025 | 07:40
 10. 11. 2025 | 07:41
A+A-

V Sloveniji danes prvič praznujemo dan znanosti, nov državni praznik, namenjen promociji znanosti kot gonilne sile razvoja družbe. Minister Igor Papič bo ob tej priložnosti sprejel dobitnike najvišjih državnih nagrad in priznanj na področju znanosti in inovacij, pri premierju Robertu Golobu pa bo potekal posvet o prihodnosti slovenske znanosti.

Praznik, ki sicer ni dela prost dan, so na pobudo znanstvene skupnosti letos poslanke in poslanci potrdili z novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Da ga bomo vsako leto praznovali 10. novembra, so se odločili, ker je na ta dan leta 1819 umrl Žiga Zois, slovenski razsvetljenec, znanstvenik, gospodarstvenik, podjetnik in mecen, ki je pomembno prispeval k razvoju znanosti in kulture v Sloveniji. 10. november je tudi Unescov svetovni dan znanosti za mir in razvoj.

Namen današnjega praznika je poudariti pomen znanosti za razvoj države in družbe, povečati njeno prepoznavnost in jo približati javnosti. Po besedah ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Papiča je dan znanosti tudi izraz hvaležnosti raziskovalkam in raziskovalcem, ki s svojim delom izboljšujejo naša življenja.

Že v nedeljo so v Cankarjevem domu podelili najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Danes bo prejemnice in prejemnike priznanja v Vili Podrožnik sprejel tudi Papič, ki se jim bo osebno zahvalil za njihov prispevek k razvoju znanosti.

Pri predsedniku vlade Robertu Golobu pa bo potekal posvet, usmerjen v prihodnost slovenske znanosti. Na njem bodo ugledne strokovnjakinje in strokovnjaki s področja umetne inteligence razpravljali o tem, kje se Slovenija trenutno umešča na zemljevid razvoja in uporabe umetne inteligence, kakšne priložnosti nam ta odpira tudi v povezavi z raziskovanjem vesolja ter ali bomo znali te priložnosti ustrezno izkoristiti. Zaključki posveta bodo po navedbah ministrstva vladi služili kot podlaga pri oblikovanju prihodnjih ukrepov na tem področju.

Dan znanosti bosta s slovesnostjo v Prešernovi dvorani SAZU obeležili tudi Slovenska znanstvena fundacija (SZF) in Slovenska nacionalna komisija za Unesco. Pripravili sta program, namenjen predvsem mladim in njihovim učiteljem kot ključnim nosilcem prihodnjega znanstvenega napredka.

