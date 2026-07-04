V Sloveniji dva večja požara: izdali so nujno prošnjo za vse občane in obiskovalce (FOTO)

Po poročanju Facebook strani Obalno-kraška gasilska regija sta v njihovi regiji nastala dva večja požara v naravi. Eden se je zgodil na območju Obalne gasilske zveze Koper (nad krajem Brnetiči), drugi pa na območju Kraške gasilske zveze (Brestovica pri Komnu). Kot so zapisali, so razmere resne, aktivirane pa so obsežne sile.

Po njihovih informacijah na lokaciji nad krajem Brnetiči posreduje pet gasilskih enot s 30 gasilci, ki želijo požar čim prej omejiti in preprečiti njegovo širjenje. Še hujša situacija je pri drugem požaru, ki je na območju Brestovice pri Komnu. »Po trenutnih neuradnih podatkih je na terenu že 10 gasilskih enot z okoli 100 gasilci. Zaradi resnosti situacije in zahtevnega terena je bilo aktivirano poveljniško vozilo PV-2 Gasilske zveze Slovenije za nudenje podpore pri vodenju intervencije, na pomoč pa so bila vpoklicana tudi letala za gašenje,« so zapisali na omenjeni Facebook strani.

Prošnje za občane in obiskovalce

Ob tem so izdali prošnje za občane in obiskovalce. Prosijo jih, da naj se ne zadržujejo v bližini požarišč in naj ne ovirajo prehodnosti intervencijskih poti ter omogočijo prost potek gasilskim vozilom na cestah. Poleg tega prosijo tudi, da dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb na terenu.