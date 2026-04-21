V Sloveniji ima vsak 17. državljan traktor, v Pomurju jih je še več

Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki so bili objavljeni pred nekaj dnevi, je na območju Slovenije registriranih kar 123.384 traktorjev. Poznavalci pravijo, da jih je gotovo vsaj še kakšnih 20.000 neregistriranih. Večinoma gre za manjše traktorje, ki nimajo ne kabin ne varnostnih lokov.

Vsekakor pa velja Slovenija že z uradno registriranimi traktorji za eno vodilnih evropskih držav po številu traktorjev na prebivalca: registriran traktor ima namreč v povprečju vsak njen 17. prebivalec. V letu 2000 je bilo v Sloveniji registriranih znatno manj traktorjev. Takrat jih je bilo 63.034, danes jih je skoraj še enkrat več. V zadnjih petih letih je bilo pri nas kar 757 prometnih nesreč z udeležbo traktorja, umrlo je devet ljudi, 19 je bilo hudo, 85 lažje telesno poškodovanih.

Slabo izkoriščeni

Vsak registrirani slovenski traktor letno opravi povprečno le kakšnih 280 delovnih ur, kar pomeni, da so zelo slabo izkoriščeni. V Sloveniji je po zadnjih objavljenih podatkih 299.012 imetnikov veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije F, namenjenega vožnji traktorjev in traktorskih priklopnikov. Da je največ traktorjev registriranih na območju Pomurja, ne preseneča. V tej regiji je trenutno registriranih 14.922 kmetijskih traktorjev, kar pomeni, da ima vsak 13. Prekmurec in Prlek svoj traktor.

Še višje povprečje kot v Sloveniji in Pomurju je na območju UE Gornja Radgona, kjer živi okrog 20.000 prebivalcev. Po občinah radgonskega območja je stanje registriranih traktorjev takšno: na območju občine Apače je registriranih 420 traktorjev; na območju občine Gornja Radgona 771, na območju Radencev 372, na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici pa 534 traktorjev. Skupno je tako na radgonskem območju registriranih kar 2097 traktorjev. Tako ima traktor vsak 10. prebivalec UE Gornja Radgona.