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V Sloveniji izvaljenega orla na prvi selitveni poti ubila elektrika (FOTO)

Na ptici je bila nameščena satelitska sledilna naprava, s pomočjo katere so spremljali njeno premikanje.
Kačar Burja FOTO: Dopps - Birdlife Slovenija
Kačar Burja FOTO: Dopps - Birdlife Slovenija
STA, N. Č.
 30. 7. 2026 | 09:48
 30. 7. 2026 | 09:49
2:51
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Mladega kačarja Burjo, ogroženo vrsto orla, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčiji ubila elektrika daljnovoda, ugotavljajo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot opozarjajo, električni udari na srednjenapetostnih daljnovodih predstavljajo eno največjih groženj ujedam na selitvenih poteh.

Kačar Burja je sredi lanskega leta poletel na Kraškem robu. Na ptici je bila nameščena satelitska sledilna naprava, s pomočjo katere so strokovnjaki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v okviru projekta Interreg Italija-Slovenija Kras4us spremljali njeno premikanje.

Kot ugotavljajo v društvu, se je Burja jeseni po vzhodni selitveni poti prek Sirije in Egipta odpravil v Nigerijo, kjer je prezimil. Na poti nazaj proti Evropi pa se je njegovo prvo selitveno potovanje tragično končalo v Turčiji.

Selitvena pot se je končala tragično. FOTO: Dopps - Birdlife Slovenija
Selitvena pot se je končala tragično. FOTO: Dopps - Birdlife Slovenija

»Iz podatkov satelitske naprave, ki poleg lokacije beleži tudi tresljaje, so strokovnjaki lahko razbrali, da je ptica zvečer priletela na drog srednjenapetostnega daljnovoda, ponoči pa premikanja ni več zabeležila,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Da je bil vzrok pogina električni udar, so za društvo potrdili člani turške organizacije BirdLife, je pojasnil vodja varstveno-ornitološkega sektorja društva Tomaž Mihelič.

Mihelič je ob tem izpostavil pomembno vlogo, ki jo imajo sodobne raziskovalne metode pri varstvu ogroženih vrst. Brez satelitskega oddajnika vzroka pogina najverjetneje nikoli ne bi poznali, je prepričan.

Mihelič je obenem izpostavil, da električni udari na srednjenapetostnih daljnovodih ostajajo eden najpomembnejših vzrokov smrtnosti velikih ujed na selitvenih koridorjih. »Gre za problem, ki se dogaja pred našimi očmi, pogosto pa ostane neopažen,« je opozoril.

Kačar sicer velja za enega najredkejših gnezdilcev v Sloveniji. Kot je pojasnil, so s pomočjo satelitskega spremljanja osebkov ugotovili, da je tudi ta vrsta močno dovzetna za električne udare, je poudaril vodja projekta Kras4us pri društvu za opazovanje ptic Domen Stanič.

V društvu so ob tem pojasnili, da Slovenija leži na ključnem selitvenem koridorju med Alpami in Jadranom, ki ga uporabljajo številne velike ujede, med njimi tudi beloglavi jastrebi. Zato v okviru projekta LIFE for Lifelines, ki ga sofinancira EU, društvo skupaj z elektrodistribucijskimi podjetji odpravlja nevarna mesta na električnem omrežju.

Društvo je z mrežo organizacij BirdLife sprožilo tudi pobudo za sanacijo za Burjo usodnega daljnovoda, saj upajo, da bo njegova zgodba prispevala k temu, da bo v prihodnje rešila življenja številnih drugih ptic selivk, so še zapisali.

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