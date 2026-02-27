  • Delo d.o.o.
NEUSMILJENE ŠTEVILKE

V Sloveniji občutno višja inflacija, sosedi se medtem hvalijo: Hrvaški BDP presegel povprečje EU!

Storitve so se v enem letu v povprečju podražile za 3,2 odstotka, blago pa za 2,8 odstotka.
M. U.
Letna stopnja inflacije v Sloveniji je februarja znašala 2,9 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke več kot januarja in 1,3 odstotne točke več kot februarja lani. Na mesečni ravni so se cene februarja zvišale za 0,6 odstotka, potem ko so se januarja znižale za 0,5 odstotka, je objavil statistični urad.

Storitve so se v enem letu v povprečju podražile za 3,2 odstotka, blago pa za 2,8 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za štiri odstotke, poltrajno blago za 0,8 odstotka, medtem ko so cene trajnega blaga v povprečju ostale nespremenjene.

Višje cene stanovanj, elektrike, goriv ...

K letni inflaciji so največ (1,3 odstotne točke) prispevale za 10,7 odstotka višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Z 0,7 odstotne točke so sledile 3,6-odstotne podražitve hrane in brezalkoholnih pijač, po 0,3 odstotne točke pa so inflacijo zvišale še za 6,1 odstotka višje cene v zdravstvu ter 5,6-odstotne podražitve alkoholnih pijač in tobaka. Po drugi strani so inflacijo za 0,4 odstotne točke ublažile za 2,3 odstotka nižje cene v skupini prevoz.

Večjih pocenitev, ki bi ublažile mesečno inflacijo, niso opazili

Na mesečno inflacijo so najbolj (za 0,2 odstotne točke) vplivale 4,2-odstotne podražitve počitniških paketov. Po 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene trdnih goriv (za 9,3 odstotka), zavarovanj, povezanih s prevozom (za 7,7 odstotka), goriv in maziv za osebna prevozna sredstva (za 1,8 odstotka) ter preostale mesečne podražitve.

Večjih pocenitev, ki bi ublažile mesečno inflacijo, statistiki februarja niso zaznali.

Hrvaška se hvali: gospodarstvo zraslo za 3,6 odstotka na letni ravni

Zaradi predvsem rasti naložb ter zasebne in državne potrošnje je hrvaško gospodarstvo v četrtem lanskem četrtletju zraslo že 20. četrtletje zapored, in sicer za 3,6 odstotka na letni ravni, občutno hitreje kot v predhodnem četrtletju. Hrvaški državni zavod za statistiko je tako objavil prvo oceno, po kateri je bruto domači proizvod (BDP) v četrtem četrtletju lani realno porasel za 3,6 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem leto prej.

To je že 20. četrtletje zapored, da gospodarstvo raste, in to precej hitreje kot v prejšnjem četrtletju, ko je rast znašala 2,3 odstotka. Po prvi oceni je tako celotno lansko leto gospodarstvo zraslo za 3,2 odstotka, je navedel Jutarnji list.

Rast še naprej hitrejša od povprečja EU

Po podatkih hrvaškega državnega zavoda za statistiko je hrvaško gospodarstvo v zadnjem lanskem četrtletju zraslo za 3,3 odstotka na letni in za 1,4 odstotka na četrtletni ravni. Rast je tako na letni ravni še naprej precej hitrejša od povprečja v Evropski uniji (EU).

Eurostat je pred kratkim objavil, da je v zadnjem četrtletju gospodarstvo EU po sezonsko prilagojenih podatkih zraslo za 0,3 odstotka v primerjavi s predhodnim četrtletjem, medtem ko je na letni ravni poraslo za 1,4 odstotka.

Gospodarstvo evrskega območja se je v tem četrtletju povečalo za 0,3 odstotka na četrtletni in za 1,3 odstotka na letni ravni.

 

 

