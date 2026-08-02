V Sloveniji padli temperaturni rekordi, rekordne temperature izmerili predvsem v enem delu države

Na Agenciji RS za okolje (Arso) so v soboto po še ne povsem preverjenih podatkih na 13 postajah izmerili avgustovske rekorde, od tega na štirih postajah tudi absolutne, so objavili na Facebooku. Najtopleje je bilo v Biljah pri Novi Gorici, namerili so 39,2 stopinje Celzija, kar je največ doslej. Kot je za STA pojasnil Luka Ravnik, je po prvi avtomatski kontroli potrebna še drugostopenjska kontrola, po kateri se potrdijo uradni podatki.

Rekordne temperature so po objavljenih podatkih izmerili predvsem na območju Primorske, tako na nekaterih višinskih postajah kot po nižinah, kjer so se temperature marsikje dvignile čez 38 stopinj Celzija. Danes je po Ravnikovih besedah pričakovati nekoliko nižje temperature, te pa bodo odvisne tudi od posamezne lokacije. Razmere bosta krojila tudi vzhodni veter in na Primorskem burja, ki pripomore k višjim nočnim temperaturam in stopnjuje ogrevanje. Višje temperature je pričakovati še v prihodnjih dneh.

Rekordi v Škocjanu, na Slavniku in na Šebreljskem vrhu

V soboto je absolutni rekord poleg merilne postaje Bilje padel tudi v Škocjanu in na Slavniku, kjer so 31. julija 2016 namerili 38,9 (Škocjan) in 33 stopinj Celzija (Slavnik), pa tudi na Šebreljskem vrhu, kjer so 27. junija 2019 izmerili doslej rekordne 30,7 stopinje Celzija.

Spodaj lahko vidite v soboto izmerjene avgustovske temperaturne rekorde po merilnih postajah v primerjavi z dosedanjimi rekordnimi avgustovskimi temperaturami v stopinjah Celzija.