V Sloveniji prišlo do večjega izpada mobilnega in fiksnega omrežja. Padla je spletna stran od A1, bankomati ne delujejo

Okoli 16. ure je v Sloveniji izpadlo mobilno in fiksno omrežje. Klici niso možni, ni niti dostopa do interneta. Kaže, da imajo težave številni telekomunikacijski operaterji, največ pa A1. Po poročanju STA imajo težave tudi uporabniki storitev Bob in Hot, ki uporabljata omrežje od A1. Spletna stran od A1 je popoldne prenehala delovati, od Telekoma Slovenije, T2 in Telemacha so delovale. Ni jasno, kolikšen del države ima težave s prenosom mobilnih podatkov, klici in fiksnim internetom. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je za našo medijsko hišo sporočila, da do okoli 17.30 prijav ali obvestila o težavah s strani operaterjev ni prejela.

Vodja nacionalnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT Gorazd Božič je za našo medijsko hišo navedel, da ima zagotovo težave A1, morda ne delujejo niti gostujoča omrežja. Okoli 17. ure je navedel, da tudi na Sicertu razmere še preiskujejo, predvsem pa, da zaenkrat ni indicev, da bi šlo za kibernetski napad. Glede izpada so v stiku s kolegi na Arnesu. Zaenkrat morda prej kaže na težave pri usmerjanju prometa.

Po poročanju Večera ne deluje več bankomatov različnih bank. Odpovedali so tudi POS terminali, zaradi česar so prizadeti gostinci in trgovci, še poroča portal in dodaja, da je izdajanje računov zelo oteženo. Nekateri lokali so prisiljeni poslovati samo z gotovino.

Pri A1 so se odzvali na Facebooku

Po izpadu so se na Facebooku oglasili pri A1, kjer so zapisali: »Na območju celotne Slovenije prihaja do nedelovanja mobilnih in fiksnih storitev. Strokovnjaki bodo napako odpravili v najkrajšem možnem času. Za nevšečnosti se opravičujemo.«

Odzivi uporabnikov

Na strani reddit se uporabniki sprašujejo, ali omrežje dela. »Še komu ne dela A1? na telefonu brez signala, ne morem vstopati v MojA1 in njihova spletna stran ne deluje?« Še več odzivov: »Ja, jaz tudi nimam signala. Center Ljubljane«, »Maribor, ne deluje«, »Jup, imam bob (A1 omrežje) in ne morem klicat in podatki tudi ne delajo. Tolmin«, »Imajo izpad. Gorenjska ne deluje.« ali »Koper, ne dela«. Podobne objave so tudi iz Krškega in z Goriške. Očitno so težave povsod po državi.

Nekateri trdijo, da mobilno omrežje ne deluje zgolj pri A1. Na klicnem centru Telekoma so za našo medijsko hišo navedli, da težav z izpadom nimajo. Pri telekomunikacijskem operaterju Telemach pravijo, da imajo izpad storitev na Celjskem, pri T2 pa, da so motnje po celotni državi. Napake že odpravljajo.

Situacijo preverjamo. Več sledi.

