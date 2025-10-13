V Sloveniji s polic umaknili slavne Labubu lutke: opozorila na nevarnost za zdravje

Galerija
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je odredil umik plišastih obeskov za ključe »The Monsters – Have a Seat« v obliki majhnih pošasti, ki sedijo – bolj znanih kot Labubu igračke. Novico je objavila Zveza potrošnikov Slovenije.
Takšni obeski so običajno mehki, otrokom prikupni in priročni za nošenje. Obožujejo jih tako otroci kot odrasli zaradi njihove mehke teksture in domiselnega videza. Prav ta videz pa je postal težava. Izdelek je bil namreč umaknjen iz prodaje zaradi oblikovne napake, ki lahko zaradi majhnih delcev povzroči zadušitev ali poškodbo otroka.
Podatki o umaknjenih izdelkih
Umik velja za naslednje izdelke:
The Monsters – Have a Seat
Številka modela: 12402230008
Serija: 46006-2P1
EAN: 6941848255204
The Monsters – Big into Energy
Številka modela: 0120281062
Serija: 5106-2P1
EAN: 6931571071929
Proizvajalec je Beijing Pop Mart Cultural & Creative Co. s Kitajske. Uvoznik v EU je Cepewa GmbH iz Nemčije, dobavitelj Simple Plus GmbH iz Avstrije, distribucijo v Sloveniji pa opravlja Spar Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.