V Sloveniji s polic umaknili slavne Labubu lutke: opozorila na nevarnost za zdravje

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je odredil umik plišastih obeskov za ključe »The Monsters – Have a Seat« v obliki majhnih pošasti, ki sedijo – bolj znanih kot Labubu igračke. Novico je objavila Zveza potrošnikov Slovenije.

Takšni obeski so običajno mehki, otrokom prikupni in priročni za nošenje. Obožujejo jih tako otroci kot odrasli zaradi njihove mehke teksture in domiselnega videza. Prav ta videz pa je postal težava. Izdelek je bil namreč umaknjen iz prodaje zaradi oblikovne napake, ki lahko zaradi majhnih delcev povzroči zadušitev ali poškodbo otroka.

Podatki o umaknjenih izdelkih

Umik velja za naslednje izdelke:

The Monsters – Have a Seat

Številka modela: 12402230008

Serija: 46006-2P1

EAN: 6941848255204

The Monsters – Big into Energy

Številka modela: 0120281062

Serija: 5106-2P1

EAN: 6931571071929

Kdo stoji za izdelkom

Proizvajalec je Beijing Pop Mart Cultural & Creative Co. s Kitajske. Uvoznik v EU je Cepewa GmbH iz Nemčije, dobavitelj Simple Plus GmbH iz Avstrije, distribucijo v Sloveniji pa opravlja Spar Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.