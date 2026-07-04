V Sloveniji smo imeli pozno zvečer potres. Ste ga čutili?

Z urada za seizmologijo Agencije Republike Slovenije za okolje so sporočili, da so danes ob 21.49 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,3 v bližini Postojne. Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, so po prvih podatkih potres čutili prebivalci Postojne, Pivke in okoliških naselij. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98.

Potresi takšne magnitude praviloma ne pustijo večjih posledic. Vseeno pa marsikoga tudi ob takšnem tresenju tal stisne pri srcu. Prebivalci, ki ste tresenje tal občutili, lahko svoje opažanje sporočite tudi prek spletnega vprašalnika Agencije RS za okolje, s čimer prispevate k natančnejši oceni učinkov potresa.